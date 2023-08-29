https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892837160.html

Элла Памфилова: уровень политической культуры в России стал выше

Элла Памфилова: уровень политической культуры в России стал выше - РИА Новости, 29.08.2023

Элла Памфилова: уровень политической культуры в России стал выше

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости о применении экстерриториальных участков и сроках... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:00

2023-08-29T11:00

2023-08-29T11:00

интервью

интервью - авторы

элла памфилова

россия

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости о применении экстерриториальных участков и сроках досрочного голосования в новых регионах России в ходе избирательной кампании 2023 года, о низком проценте отказов в регистрации кандидатов, о последствиях, если Запад не признает российские выборы, пилотных проектах ЦИК РФ и об ожидаемом росте хакерских атак к президентским выборам 2024 года. Беседовали Татьяна Жосан и Елена Коробейникова.– Элла Александровна, избирательная кампания вступила в свою самую активную стадию: идут дебаты, агитация, а как вы оцениваете активность политических партий? Насколько высокая политическая конкуренция на этих выборах? В каких регионах она выше, а где наоборот пока активность политиков не высокая?– Вы правы, сейчас избирательная кампания в преддверии единого дня голосования находится уже в самой активной стадии. Мы расцениваем ход этой кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой – довольно спокойный, по крайней мере пока, за исключением лишь пары скандальных случаев, с которыми тщательно разбираемся.Что касается конкуренции, то она не меньше, чем в предыдущие единые дни голосования – примерно 4,5 кандидата претендуют на места высших должностных лиц, а на выборах в законодательные собрания регионов и муниципальных выборах конкуренция еще более высокая. С этой точки зрения – все, как обычно, но в целом эта кампания по ряду аспектов существенно отличается от всех предыдущих ЕДГ.Главное отличие – впервые будут проходить выборы в соответствии с российским законодательством в Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, то есть, в новейшей истории это первые выборы для них в составе Российской Федерации.С этим и с текущим политическим моментом напрямую связано второе существенное отличие – впервые, и довольно широко, образовываем экстерриториальные участки для голосования – как в новых субъектах, так и в большинстве "старых" регионов. Такая возможность появилась в этом году после принятых поправок в федеральное законодательство.Следующее отличие в том, что дистанционное электронное голосование будет применяться в таком масштабе, которого не было никогда ранее. У нас ДЭГ будет проходить в 25 регионах, а это рекордные 22,2 миллиона потенциальных избирателей, которые смогут воспользоваться этим видом голосования. Более того, 18 из этих 25 регионов – новички, они проводят ДЭГ впервые. Также впервые ДЭГ будет применяться не в одном, а сразу в пяти часовых поясах, и мы будем подводить его итоги отдельно - по привязке к каждому часовому поясу. При этом по сравнению с прошлыми годами мы существенно расширили организационные и технические возможности наблюдения за процедурами ДЭГ со стороны партий, кандидатов, гражданского общества и непосредственно самих избирателей.Еще одно важное отличие этой кампании – два пилотных проекта, которые мы запустили. Во-первых, в четырех регионах, где будут довыборы депутатов Госдумы, мы опробуем новую, доработанную на основе опыта 2021 года версию проекта "Стоп дубль" для того, чтобы предотвращать неоднократное голосование. Это очень важно для того, чтобы обеспечить чистоту выборов и нивелировать целый ряд возможных провокаций.И второй проект – это "Мобильная УИК", суть которого – максимальное информирование наших избирателей по всем интересующим их вопросам, связанным с предстоящими выборами, посредством личного общения. Сначала предполагалось опробовать его только в семи регионах, но эту идею подхватили и многие другие наши комиссии, чему мы не стали препятствовать. По итогам этих двух пилотных проектов нами будет проведен тщательный анализ их результатов, для того. чтобы понимать, двигаться ли дальше в этом направлении.Разумеется, их проведение связано с дополнительной нагрузкой на членов наших избирательных комиссий, но мы усложняем себе жизнь для того, чтобы упростить ее для наших избирателей.Если вернуться вопросу о конкуренции, то есть формальный признак конкуренции – сколько человек претендует на одно место, а есть неформальный – степень общественно-политического интереса и эмоциональной "напряженности" вокруг выборов. Иногда в регионе может претендовать больше человек на место, а уровень напряженности меньше, чем, например, там, где есть меньшее количество претендентов, но зато высок уровень эмоционального накала. То есть по-разному бывает. Это не зависит от формального числа претендентов на место губернатора или на место депутатов заксобрания.Почти в каждом регионе, где проходят губернаторские выборы, или выборы в заксобрания, идет довольно оживленная кампания. Я бы не стала сейчас выделять и составлять рейтинги конкурентности, чтобы не оказывать определенного информационного давления, это не входит в нашу компетенцию.– Вы сами смогли побывать и с одной, и с другой стороны баррикад: были и министром соцзащиты, и депутатом Госдумы, и кандидатом на пост президента, а сейчас продолжаете активную работу на посту председателя Центризбиркома. За это время избирательная система сделала огромный шаг вперед, а как изменился кандидат с тех пор, когда вы сами претендовали на выборную должность?– Действительно, за свою долгую политическую жизнь я побывала в разных ипостасях, практически во всех, поэтому мне несложно войти в положение человека, который оказался в той или иной ипостаси и испытывает определенные трудности. Не просто "войти", но и понять, и помочь, если требуется, исходя из своих полномочий.Я понимаю кандидатов от оппозиции, какие у них сложности – сама была в оппозиции, также понимаю, как тяжело быть в исполнительной власти – сама была министром в самое трудное время, когда огромный уровень ответственности и ожиданий людей превышает реальные возможности.Я также нахожусь на одной волне с теми, кто много сил и чувств отдает благотворительной, волонтерской или иной общественной деятельности, включая наблюдателей на выборах, поскольку сама все это прошла… Это дает большое преимущество – такой многогранный опыт – для того, чтобы принимать какие-то разумные, но при этом "человеческие" решения, исходя из той компетенции, которая сейчас мне определена. Мы в свою очередь создали максимум необходимых условий для того, чтобы всем участникам избирательного процесса было проще преодолевать формальную часть при регистрации, оформлять финансовые документы и так далее. И это дало свои результаты: чем еще отличается нынешняя кампания – у нас просто крошечный процент отказов в регистрации – менее 1,5%.Это, с одной стороны – лучшая подготовленность наших кандидатов, с другой – и плоды нашей работы. Мы помогли им своими материалами, методиками и шаблонами разного рода о том, как правильно оформлять документы, чтобы меньше оказалось поводов для бюрократических зацепок. Это нас радует, это была наша цель.Что касается того, как изменились кандидаты – я бы сказала, что они стали менее наивными, чем были мы в свое время, более прагматичными и более системными. А вот уровень ответственности сравнивать сложно – здесь всё очень индивидуально. Мы же в начале девяностых нередко принимали за чистую монету то, что нам тогда "впаривал" Запад – их демагогию о свободе слова, правах человека, независимых СМИ и желании помогать России. Помогли… С годами, конечно, многие прозрели, ну а сейчас, когда все маски сброшены, а прогнившие декорации "демократического рая" рухнули, обольщаться на счет западных "демократий" может лишь политически слепой и глухой.Конечно, разница большая: ныне все кандидаты и депутаты лучше вооружены информацией, знаниями, опытом, который прошла наша Страна. Это тоже накладывает свой отпечаток.Но есть и нечто схожее: вспоминаю первый Съезд народных депутатов - 1989 год, когда действительно вдруг все, что казалось замороженным, расцвело пышным цветом и показало, сколько всего сложного и противоречивого заложено в российском обществе, как велико стремление к переменам и развитию. К сожалению, многие кривые пути-дорожки – не без помощи Запада – вместо развития вели нас к деградации, социально-экономическим и культурно-нравственным тупикам, к противоестественным для ментальности России процессам.А сейчас, когда после многолетней убаюкивающей лжи Запад фактически развязал против нас войну на уничтожение – мы вынуждены были начать специальную военную операцию в ответ на это – Россия не только окончательно прозрела, но и стремительно очищается от всего несвойственного её многонациональному народу и русскому генетическому коду. С каждым днем все более пробуждаются такие мощные народные силы, такой громадный потенциал естественного развития, такая сила духа, такая вера в то, что мы все преодолеем, что никакой иступленный в своей ненависти к нам Запад не сможет "справиться" с Россией!– Что вы хотели бы посоветовать кандидатам и партиям?– Я не любитель давать советы, потому что каждый исходит из своего опыта, но опыт индивидуален. Он применим ко мне, но он может быть совершенно неприемлем другими. Главное – оставаться человеком, тонко чувствующим, неравнодушным, будучи во всех ипостасях, на любых должностях.Что еще могу добавить? Прежде чем идти в политику, надо заиметь что-то за душой. На политика нельзя просто так выучиться. Мол, вот я сейчас окончу вуз, научусь быть политиком. А кто такой политик? Это человек, который пытается брать на себя ответственность за судьбы других людей. Он предлагает определенные способы решения тех или иных вопросов и проблем, которые касаются многих, а для этого надо наработать какой-то опыт, состояться в какой-либо сфере, "набить шишек", научиться людей слушать и слышать, анализировать, сравнивать, формировать конкретные стратегии развития того или иного направления.Если у человека уже есть что-то выстраданное на собственном опыте, включая осмысленные идеи, как улучшить, например, систему управления в своем поселке, предложения по решению тех проблем, которые волнуют жителей, – вот тогда человек, трезво и адекватно оценив свой потенциал, может попытаться убедить людей в том, что его предложения лучше, чем у других кандидатов на власть. И понимать, что сейчас его потенциал, его способность решать проблемы ограничивается поселком.Прошел этот период, получилось, люди поверили, идут за тобой – тогда можешь двигаться дальше, может быть до уровня района и так далее. А бывает, когда человек, еще не солоно хлебавши, ничего в жизни не добившись, сразу раз – и в дамки – "выскакивает" на выборы губернатора или в депутаты Госдумы. Его научили правильно говорить, правильно жестикулировать, речь поставлена, хорошо подготовили целый ряд заготовок, которые от языка отскакивают – на короткое время это может избирателей ввести в заблуждение, но политтехнологические приемы не заменят зрелость личности. Образ политика, созданный искусственно, лопается как воздушный шарик, очень быстро.– Как вы оцениваете уровень политической культуры в России?– Конечно, он стал выше. Все бывает, но в принципе я бы сказала, что сейчас, в это сложнейшее для России время, – это все проверка на прочность, на зрелость. И, на мой взгляд, политические партии России и сами политики проходят в подавляющем большинстве очень достойно этот тест на зрелость, на патриотизм и гражданственность…Несмотря на то, что конкуренция на выборах в той или иной степени где-то больше, а где-то меньше, и, естественно, идет борьба в избирательной кампании, но красной линией, красной чертой проходит: "Ты за Россию или против? Ты что-то делаешь для того, чтобы укрепить страну, или наоборот, для того, чтобы ее разрушить и ослабить?"Нас долго пытались заставить бесконечно каяться, незнамо за что, комплексовать, все время считать себя какими-то людьми второго сорта. А сейчас у наших людей есть ощущение гордости: "Мы можем, и мы сделаем, потому что мы вместе, потому что понимаем главное". Этот опыт для нас очень важен, он укрепляет национальный иммунитет, наше гражданское достоинство, нашу силу.С другой стороны – это и для других стран, пытающихся выбраться из-под западного гнета, важно. Мы сочувственно относимся к украинскому народу, который оказался под гнетом, я бы сказала, тех стран, которые его потрошат беззастенчиво и бессовестно. В нас нет той агрессии, которая, к сожалению, есть с той стороны – желание уничтожить все русское.– Хотелось бы узнать про досрочное голосование, оно уже началось?– Началось досрочное голосование у нас 20 августа в целом ряде регионов. Это голосование там, где у нас есть труднодоступные и отдаленные участки в тех регионах России, где пройдут выборы. В наших новых субъектах РФ досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращенный период избирательной кампании по понятным причинам.Наши отважные члены комиссий, в основном женщины, садясь на вертолеты, на вездеходы, на собачьи упряжки, на катера, на разные виды транспорта – добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций, и всем, кто в этом нуждаются, обеспечивают возможность проголосовать. Низкий им за это поклон.– Большой процент избирателей проголосует досрочно?– Нет, в целом это небольшой процент. Но для нас важно, чтобы у всех, кто оказывается на судах, или в местах, отдаленных и труднодоступных все-таки была возможность проголосовать. Это, конечно, самые дорогие голоса. Но государство идет на это, исходя из необходимости обеспечить их конституционное право. Они работают на благо страны в тяжелейших условиях на вечной мерзлоте или еще где-то, и мы обязаны это делать.– Страна у нас большая, красивая, везде разные климатические условия, много труднодоступных территорий, но и там живут люди, которые голосуют на выборах. Чтобы облегчить жизнь избирательным комиссиям, не планируется ввести в труднодоступных местностях дистанционное голосование или может досрочное голосование по почте, ведь затраты на организацию волеизъявления велики?– Конечно, мы, наряду с разработкой ряда новаций, думаем и над этим. Если у нас будет 100% охват интернетом или придумают еще какие-то определенные технологии, тогда там можно будет голосовать дистанционно. Это, конечно, гораздо дешевле и проще.. Пока есть только осознание проблемы и размышление, как сделать голосование в труднодоступных местах более доступным. Задумки есть и я уверена, что с учетом нашего желания и современных технологий, мы решим и эту проблему.– В этом году вновь на слуху такое понятие как экстерриториальные участки. Для кого они в первую очередь нужны?– Какие-то слабые аналоги и предпосылки были в 2018 и 2019 году. Это были такие "дачные" участки. Но это было очень локально, в очень незначительных размерах и не более чем в двух-трех регионах. Что касается экстерриториальных участков в том виде, в котором они сейчас – это впервые. Поскольку впервые это внесено в федеральное законодательство, исходя из того, что многие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые и на референдумах голосовали, а сейчас по разным причинам находятся в других регионах России. И, конечно, мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать на выборах, которые проходят на их родной земле, там, где они постоянно прописаны.Поэтому было предложено открыть экстерриториальные участки с одной стороны – для жителей Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в тех регионах, где есть концентрация жителей этих регионов. Таких участков на территории России у нас 329, где жители этих четырёх субъектов Российской Федерации смогут проголосовать за кандидатов в законодательные органы власти своих регионов.Одновременно и в этих четырех новых российских субъектах сформированы экстерриториальные участки для избирателей из 16-ти регионов России: это для тех, кто сейчас занимается строительством, восстановлением объектов транспорта, энергетики, водоснабжения. Это и военнослужащие, сотрудники МЧС, и медики, и педагоги, и все те, кто сейчас помогает нашим новым регионам вставать на ноги.– На выборах в последние годы традиционно применяются механизм "Мобильный избиратель", дистанционное электронное голосование и другие новации для участников избирательного процесса. Вы затронули пилотный проект "Мобильная УИК", расскажите пожалуйста о нем подробнее.– Когда вы говорите: "традиционного применения механизмов" – с полным ощущением, что этот "Мобильный избиратель" был всегда, настолько прочно и органично вошел он в нашу жизнь. Между тем, идею отказаться от открепительных удостоверений (в обиходе – "талонов"), из которой и родился затем "Мобильный избиратель", я предложила коллегам в ЦИКе совсем недавно, в 2017 году. Тогда никто не верил, что из этого что-то получится, но мы подошли творчески, и теперь гордимся, что в недрах ЦИК родился этот механизм "Мобильный избиратель". И любой избиратель, который на данный момент оказался по служебным или другим делам в другом регионе, сможет, подав заявление на "Мобильный избиратель", спокойно проголосовать по месту нахождения. Именно он позволил нам двинуться дальше, в сторону ДЭГ.Что касается "Мобильной УИК" – это новый пилотный проект, но в основу его заложен предыдущий опыт информирования избирателей посредством подомового обхода. Просто сейчас мы пошли дальше, выводя информационно-разъяснительную деятельность на новый, более современный и качественный уровень. Наша система динамично, оперативно и очень чутко реагирует на современные веяния и на запросы общества. Например, во время пандемии, понимая всю сложность ситуации, мы предложили провести голосование по внесению поправок в Конституцию в течении нескольких дней, а также сделали упор на бесконтактных формах информирования граждан об этом событии.Сейчас же совершенно другая ситуация – возникла необходимость усилить обратную связь с избирателями путем более подробного личного общения – для того, чтобы проинформировать о том, какие появились дополнительные возможности у избирателей, узнать, как удобнее человеку проголосовать – на дому или на участке, разъяснить какую-то информацию, проверить списки – может. кого-то упустили, может кто-то сменил место жительства или ушел из жизни, а данные не дошли, и их надо скорректировать. Вот мы решили, что члены комиссии придут к избирателям и очень корректно, тактично, не навязываясь, в доступной и понятной форме расскажут о всех возможностях, которые появились у избирателей. И ответят на интересующие их вопросы.Сейчас у нас в ходе этого пилотного проекта произошло уже более четырех миллионов контактов тридцати тысяч членов УИК с потенциальными избирателями, в 78-ми регионах России, и предварительно можно сделать вывод, что есть довольно высокая востребованность подобной формы информирования. Особенно в сельских районах, где посёлки небольшие, где живут пожилые маломобильные люди. И для них, конечно, приход члена комиссии — это целое событие. Можно попить чайку, рассказать о своих проблемах. Совсем другая ситуация в крупных городах, в многоэтажках, где наоборот, жители далеко не всегда расположены к общению. Мы все это учитываем.Общение с членами комиссий абсолютно добровольное, если человек не хочет – никто его не принуждает. Члены комиссий, которые тоже исключительно на добровольных началах задействованы в обходах, прошли специальное обучение и подготовку, чтобы после общения с человеком, во-первых, были данные уточнены, а с другой стороны, чтобы человек, к которому пришли члены избирательных комиссий по итогам общения сказал спасибо, а не раздраженно хлопнул дверью.Многие регионы, на которые мы не рассчитывали, откликнулись, сами проявили инициативу, захотели опробовать этот механизм. Я просила наших коллег, чтобы они без всяких прикрас – на то он и пилотный проект – по итогам предоставили честную и правдивую информацию, как все прошло, где дров наломали, что не так сделали, а что было так, как надо. На основании этого и будем принимать решение о дальнейшей судьбе "Мобильной УИК".– Давайте вернёмся к дистанционному электронному голосованию, устойчива ли система к кибератакам и ожидает ли ЦИК в преддверии единого дня голосования и в сам день голосования хакерские атаки?– Мы постоянно работаем в этом режиме, и мы знаем, что этот пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растёт, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам. С учётом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила, чтобы ни одной "черной дырочки" не возникло на наших интернет-ресурсах.Что касается ГАС "Выборы", то за неё мы абсолютно спокойны – она полностью изолирована от интернета. также как и её новый цифровой аналог, который мы "запустим" к президентским выборам. Что касается сайта, наших цифровых сервисов – мы переходим сейчас на наше отечественное программное обеспечение и "железо", то есть степень защиты всех наших сервисов, наших интернет-ресурсов очень высокая, у нас другого выхода нет – на войне, как на войне – пусть и информационной.– Элла Александровна, вы уже заговорили про президентскую кампанию, которую мы ждём в следующем году, ранее вы высказывались, что текущие выборы, которые будут в сентябре — это генеральная репетиция перед президентскими выборами– Не говорила и не считаю, что региональные выборы в единый день голосования — генеральная репетиция перед президентскими выборами: эти кампании очень разные, они даже по разному законодательству проходят. Это не репетиция, а постоянный последовательный и системный ароцесс - мы начинаем готовиться к выборам президента буквально на следующий день после того, как прошли предыдущие выборы президента – это фигурально выражаясь. На самом деле у нас постоянно идет процесс совершенствования избирательной системы во всех ее ипостасях: от президентских выборов – до следующих президентских, от думских – до следующих думских, от ЕДГ – до грядущего ЕДГ. А в целом – каждая избирательная кампания должна закладывать крепкий кирпичик в общий электоральный фундамент.У нас в этом году пошло существенное обновление комиссий, обучение комиссий. Способы и методы обучения вышли на новый качественный уровень, они современны, понятны, доступны, адресны. Система обучения завершается тестированием, которое – и мы к этому стремимся – должно восприниматься не как повинность, а как праздник знания и умения.Для этого нам еще предстоит поработать над мотивацией, стремлением и заинтересованностью в получении членами комиссий необходимых знаний и умения работать в команде. У нас комиссии — народные. Плоть от плоти нашего общества. Это общественно-государственный институт, он уникален, так как не входит ни в состав исполнительной власти, ни в состав законодательной власти. Напротив – это коллегиальный орган, главная обязанность которого формировать исполнительную и законодательную власть разных уровней посредством организации ее выборов. И каждая кампания, в том числе и нынешняя, добавляет что-то новое. А квинтэссенция всего, что мы сделали, всего нашего опыта, должна в полной мере проявиться на предстоящих в марте 2024 года выборах Президента России. Надеюсь, нам удастся взять на вооружение все лучшее, избавившись от всего худшего.– Предстоящие президентские выборы, что нового принесут избирателям, какие-то нововведения будет?– Выборы президента — это не время для экспериментов. Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах, а в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте– Если на Западе не признают наши выборы, будут ли какие-то последствия для России?– С какой стати мы должны заморачиваться, что подумают эти странные люди с капиталийского холма, туманного Альбиона или Европейского квартала, которые во многом потеряли связь с реальностью и со своими народами? Тем более, они давно не говорят то, что думают на самом деле…Для нас, для моих коллег по ЦИК и по всей избирательной системе важно, что подумают наши люди – граждане России. Именно для них мы и работаем. Наша задача – обеспечить достоверность голосования, легитимность выборов в целом, чтобы наш народ доверял результатам выборов. А что будут провозглашать наши недруги, нетрудно уже сейчас догадаться, и это не имеет абсолютно никакого значения для будущего России.– И последний вопрос актуальный для журналистов: зал ЦИК России, где обычно располагается информационный центр, сейчас находится на ремонте, можно ли уже говорить о том, где разместится в этом году информцентр?– Напросились на комплимент, но я воспользуюсь вашим вопросом, чтобы поблагодарить МИА "Россия сегодня". Спасибо, что вы нас приютили на это время. К президентской избирательной кампании у нас будет отремонтированный зал, а сейчас у вас будем проводить, и 7 сентября уже начнет работать информационный центр как раз на вашей площадке, за что я вас еще раз благодарю.

https://ria.ru/20230828/vybory-1892750032.html

https://ria.ru/20230828/bally-1892614844.html

https://ria.ru/20230824/medvedev-1891972290.html

https://ria.ru/20230824/spisok-1891892779.html

https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891854727.html

https://ria.ru/20230823/vybory-1891695310.html

https://ria.ru/20230823/vybory-1891690119.html

https://ria.ru/20230724/vybory-1885979378.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, элла памфилова, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)