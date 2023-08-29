Рейтинг@Mail.ru
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 29.08.2023 (обновлено: 11:10 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vybory-1892818650.html
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе - РИА Новости, 29.08.2023
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе
Непризнание Западом выборов в России не имеет никакого значения для будущего страны, главное – это мнение "наших людей" и их доверие к результатам голосования,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:59
2023-08-29T11:10
политика
россия
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751476649_0:208:3014:1903_1920x0_80_0_0_daba430161ec145dccb51d6b62fcdda5.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Непризнание Западом выборов в России не имеет никакого значения для будущего страны, главное – это мнение "наших людей" и их доверие к результатам голосования, а задача Центризбиркома – обеспечить легитимность избирательного процесса, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "С какой стати мы должны заморачиваться что подумают эти странные люди с капитолийского холма, туманного Альбиона или европейского квартала, которые во многом потеряли связь с реальностью и со своими народами? Тем более, они давно не говорят то, что думают на самом деле", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что для всех её коллег по Центризбиркому и по всей избирательной системе важно, что подумают "наши люди – граждане России", так как важно, чтобы народ доверял результатам. "Именно для них мы и работаем. Наша задача – обеспечить достоверность голосования, легитимность выборов в целом, чтобы наш народ доверял результатам выборов. А что будут провозглашать наши недруги, нетрудно уже сейчас догадаться, и это не имеет абсолютно никакого значения для будущего России", - пояснила глава ЦИК. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября, а президентские выборы в РФ запланированы на 2024 год. Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой &gt;&gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
2023-08-29T08:59
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751476649_335:0:3014:2009_1920x0_80_0_0_4360fa22a9a9be95ae5056fb6c54cec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе

Памфилова: непризнание Западом выборов в России не имеет никакого значения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Непризнание Западом выборов в России не имеет никакого значения для будущего страны, главное – это мнение "наших людей" и их доверие к результатам голосования, а задача Центризбиркома – обеспечить легитимность избирательного процесса, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"С какой стати мы должны заморачиваться что подумают эти странные люди с капитолийского холма, туманного Альбиона или европейского квартала, которые во многом потеряли связь с реальностью и со своими народами? Тем более, они давно не говорят то, что думают на самом деле", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что для всех её коллег по Центризбиркому и по всей избирательной системе важно, что подумают "наши люди – граждане России", так как важно, чтобы народ доверял результатам.
«
"Именно для них мы и работаем. Наша задача – обеспечить достоверность голосования, легитимность выборов в целом, чтобы наш народ доверял результатам выборов. А что будут провозглашать наши недруги, нетрудно уже сейчас догадаться, и это не имеет абсолютно никакого значения для будущего России", - пояснила глава ЦИК.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября, а президентские выборы в РФ запланированы на 2024 год.
Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>
 
ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала