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Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе - РИА Новости, 29.08.2023
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе
Непризнание Западом выборов в России не имеет никакого значения для будущего страны, главное – это мнение "наших людей" и их доверие к результатам голосования,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:59
2023-08-29T08:59
2023-08-29T11:10
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Непризнание Западом выборов в России не имеет никакого значения для будущего страны, главное – это мнение "наших людей" и их доверие к результатам голосования, а задача Центризбиркома – обеспечить легитимность избирательного процесса, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "С какой стати мы должны заморачиваться что подумают эти странные люди с капитолийского холма, туманного Альбиона или европейского квартала, которые во многом потеряли связь с реальностью и со своими народами? Тем более, они давно не говорят то, что думают на самом деле", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что для всех её коллег по Центризбиркому и по всей избирательной системе важно, что подумают "наши люди – граждане России", так как важно, чтобы народ доверял результатам. "Именно для них мы и работаем. Наша задача – обеспечить достоверность голосования, легитимность выборов в целом, чтобы наш народ доверял результатам выборов. А что будут провозглашать наши недруги, нетрудно уже сейчас догадаться, и это не имеет абсолютно никакого значения для будущего России", - пояснила глава ЦИК. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября, а президентские выборы в РФ запланированы на 2024 год. Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>
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Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе
Памфилова: непризнание Западом выборов в России не имеет никакого значения