https://ria.ru/20230829/vulkan-1892802506.html

На камчатском вулкане нашли тело, предположительно, пропавшего туриста

На камчатском вулкане нашли тело, предположительно, пропавшего туриста - РИА Новости, 29.08.2023

На камчатском вулкане нашли тело, предположительно, пропавшего туриста

Камчатские спасатели нашли на Авачинском вулкане тело, предположительно, 22-летнего туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего там 27 августа, сообщил на своей... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T01:05

2023-08-29T01:05

2023-08-29T01:05

происшествия

санкт-петербург

камчатский край

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Камчатские спасатели нашли на Авачинском вулкане тело, предположительно, 22-летнего туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего там 27 августа, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. "Только что поисковая группа спасателей обнаружила тело человека на вулкане Авачинский. Вероятно, это тело человека, пропавшего там на днях. Предварительно - упал и разбился. Ведутся необходимые мероприятия", - написал Лебедев. По данным регионального МЧС, 22-летний молодой человек из Санкт-Петербурга ушел на восхождение на вулкан Авачинский, расположенный в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского, 27 августа. О том, что он вовремя не вышел в лагерь и пропал со связи, сообщила его знакомая.

https://ria.ru/20230828/dtp-1892686338.html

санкт-петербург

камчатский край

петропавловск-камчатский

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происшествия, санкт-петербург, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)