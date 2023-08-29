https://ria.ru/20230829/vsu-1892885712.html

ВС России отбросили ВСУ от запорожского села Вербовое

ВС России отбросили ВСУ от запорожского села Вербовое - РИА Новости, 29.08.2023

ВС России отбросили ВСУ от запорожского села Вербовое

Российские военные отбросили украинские войска от села Вербовое в Запорожской области и заняли несколько опорных пунктов противника, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:07

2023-08-29T13:07

2023-08-29T13:07

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

токмак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские военные отбросили украинские войска от села Вербовое в Запорожской области и заняли несколько опорных пунктов противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Улучшены позиции в районе села Вербовое на ореховском направлении. Наши военные атаковали и отбросили противника от села, заняв несколько опорных пунктов. Там продолжаются кровопролитные бои, но наши ребята удерживают освобожденные позиции", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, бои на ореховском направлении также продолжаются за село Работино. "Ситуация контролируется нашими военными. Противник, неся колоссальные потери, не может улучшить свои позиции", - сказал Рогов. Также, отметил собеседник агентства, российские военные стабилизировали позиции на Времевском выступе, там идут позиционные бои. "В целом, у врага ничего не получается при том, что они начали активно задействовать авиацию", - подчеркнул Рогов. В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. В понедельник Минобороны РФ сообщало, что за сутки в районе Работино и Вербового были отражены семь атак ВСУ, уничтожено до 160 украинских военных, две американские гаубицы М777 и другая техника.

https://ria.ru/20230829/artemovsk-1892833145.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

токмак

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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак