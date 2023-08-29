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ВС России отбросили ВСУ от запорожского села Вербовое - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/vsu-1892885712.html
ВС России отбросили ВСУ от запорожского села Вербовое
ВС России отбросили ВСУ от запорожского села Вербовое - РИА Новости, 29.08.2023
ВС России отбросили ВСУ от запорожского села Вербовое
Российские военные отбросили украинские войска от села Вербовое в Запорожской области и заняли несколько опорных пунктов противника, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:07
2023-08-29T13:07
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские военные отбросили украинские войска от села Вербовое в Запорожской области и заняли несколько опорных пунктов противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Улучшены позиции в районе села Вербовое на ореховском направлении. Наши военные атаковали и отбросили противника от села, заняв несколько опорных пунктов. Там продолжаются кровопролитные бои, но наши ребята удерживают освобожденные позиции", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, бои на ореховском направлении также продолжаются за село Работино. "Ситуация контролируется нашими военными. Противник, неся колоссальные потери, не может улучшить свои позиции", - сказал Рогов. Также, отметил собеседник агентства, российские военные стабилизировали позиции на Времевском выступе, там идут позиционные бои. "В целом, у врага ничего не получается при том, что они начали активно задействовать авиацию", - подчеркнул Рогов. В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. В понедельник Минобороны РФ сообщало, что за сутки в районе Работино и Вербового были отражены семь атак ВСУ, уничтожено до 160 украинских военных, две американские гаубицы М777 и другая техника.
https://ria.ru/20230829/artemovsk-1892833145.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия
запорожская область
токмак
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Токмак
ВС России отбросили ВСУ от запорожского села Вербовое

Рогов: российские военные отбросили ВСУ от села Вербовое в Запорожской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские военные отбросили украинские войска от села Вербовое в Запорожской области и заняли несколько опорных пунктов противника, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Улучшены позиции в районе села Вербовое на ореховском направлении. Наши военные атаковали и отбросили противника от села, заняв несколько опорных пунктов. Там продолжаются кровопролитные бои, но наши ребята удерживают освобожденные позиции", - сказал РИА Новости Рогов.
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По его словам, бои на ореховском направлении также продолжаются за село Работино. "Ситуация контролируется нашими военными. Противник, неся колоссальные потери, не может улучшить свои позиции", - сказал Рогов.
Также, отметил собеседник агентства, российские военные стабилизировали позиции на Времевском выступе, там идут позиционные бои.
"В целом, у врага ничего не получается при том, что они начали активно задействовать авиацию", - подчеркнул Рогов.
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В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
В понедельник Минобороны РФ сообщало, что за сутки в районе Работино и Вербового были отражены семь атак ВСУ, уничтожено до 160 украинских военных, две американские гаубицы М777 и другая техника.
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