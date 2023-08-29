https://ria.ru/20230829/volgograd-1892942872.html

Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде

Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде - РИА Новости, 29.08.2023

Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде

Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:24

2023-08-29T16:24

2023-08-29T16:42

происшествия

волгоградская область

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. "Заявлений по данному инциденту не поступило, однако полиция организовала проверку инициативно", — сказал собеседник агентства. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и личность злоумышленника.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина выходит из здания и стреляет собаке в голову на глазах у прохожих. Согласно подписи к ролику, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда, в микрорайоне Спартановка. Видео опубликовали сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием.

https://ria.ru/20230807/sobaka-1888697791.html

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград