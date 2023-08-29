https://ria.ru/20230829/volgograd-1892942872.html
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде - РИА Новости, 29.08.2023
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде
Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:24
2023-08-29T16:24
2023-08-29T16:42
происшествия
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волгоград
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. "Заявлений по данному инциденту не поступило, однако полиция организовала проверку инициативно", — сказал собеседник агентства. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и личность злоумышленника.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина выходит из здания и стреляет собаке в голову на глазах у прохожих. Согласно подписи к ролику, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда, в микрорайоне Спартановка. Видео опубликовали сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием.
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происшествия, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде
Полиция проверяет информацию о мужчине, стрелявшем в собаку в Волгограде
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.
"Заявлений по данному инциденту не поступило, однако полиция организовала проверку инициативно", — сказал собеседник агентства.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и личность злоумышленника.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина выходит из здания и стреляет собаке в голову на глазах у прохожих. Согласно подписи к ролику, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда, в микрорайоне Спартановка. Видео опубликовали сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием.
Полиция Приморья проверяет информацию о собаке, которую протащили по дороге