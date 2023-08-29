Рейтинг@Mail.ru
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 29.08.2023 (обновлено: 16:42 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/volgograd-1892942872.html
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде - РИА Новости, 29.08.2023
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде
Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:24
2023-08-29T16:42
происшествия
волгоградская область
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону. "Заявлений по данному инциденту не поступило, однако полиция организовала проверку инициативно", — сказал собеседник агентства. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и личность злоумышленника.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина выходит из здания и стреляет собаке в голову на глазах у прохожих. Согласно подписи к ролику, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда, в микрорайоне Спартановка. Видео опубликовали сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием.
https://ria.ru/20230807/sobaka-1888697791.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград
Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде

Полиция проверяет информацию о мужчине, стрелявшем в собаку в Волгограде

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.
"Заявлений по данному инциденту не поступило, однако полиция организовала проверку инициативно", — сказал собеседник агентства.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и личность злоумышленника.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина выходит из здания и стреляет собаке в голову на глазах у прохожих. Согласно подписи к ролику, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда, в микрорайоне Спартановка. Видео опубликовали сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием.
Собаки в вольере - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Полиция Приморья проверяет информацию о собаке, которую протащили по дороге
7 августа, 17:19
 
ПроисшествияВолгоградская областьВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала