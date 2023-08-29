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Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге

Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге - РИА Новости, 29.08.2023

Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге

Финляндия с 1 сентября возобновит прием заявлений на визы через центры VSF в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России, сообщил МИД республики. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:41

2023-08-29T17:41

2023-08-29T18:28

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Финляндия с 1 сентября возобновит прием заявлений на визы через центры VSF в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России, сообщил МИД республики."Заявления на визу в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global. С начала сентября визовые центры VSF Global в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада России будут принимать только заявления на получение визы", — говорится в релизе.Уточняется, что заявки на въездные документы будут принимать с понедельника по пятницу. Все другие вопросы будет решать посольство в Москве, оставшееся единственным финским диппредставительством в России.В июне власти республики выслали девять сотрудников российского посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти действия связаны с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.В качестве ответа на антироссийскую политику Финляндии Москва объявила персонами нон грата девять дипломатов и уведомила о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге с 1 октября.

https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882767842.html

https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html

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