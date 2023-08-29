Названы самые возвратные туристические направления России
В АТОР назвали российские города и курорты, куда чаще всего возвращаются туристы
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых возвратных внутренних направлений и рассказали, с чем связано их повторное посещение, сообщает АТОР.
Среди экскурсионных направлений в лидерах по количеству лояльных туристов оказался Санкт-Петербург. Как подчеркивают эксперты компаний Fun&Sun и "Мультитур", бонусы Северной столицы – транспортная доступность, вариативность вариантов и бюджетов отдыха, насыщенная экскурсионная программа.
"Санкт-Петербург – большой город, и, как правило, все за одну поездку туристам не посмотреть. К тому же там постоянно открывается что-то новое, что вызывает очередной всплеск интереса", – поясняет вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По словам коммерческого директора "Алеана" Оксаны Булах, в Санкт-Петербурге большой поток туристов из Москвы, которые с удовольствием путешествуют просто на выходные.
Также среди возвратных экскурсионных направлений туроператоры назвали Москву, которая традиционно популярна на праздники, и Калининградскую область: в летнем периоде туристы проводят время на побережье, а зимой знакомятся с достопримечательностями.
В пятерку самых возвратных в России эксперты включили и Минеральные Воды. По оценке Ромашкина, до 80 процентов туристов, которые побывали в этом регионе, возвращаются снова.
Ожидаемо, в первой пятерке по возвратности на внутреннем рынке оказались черноморские курорты России: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, а также Крым. "Курорты Черного моря всегда будут возвратными. Многие российские семьи из года в год возят детей на море. Обеспечить ребенку такой необходимый для его развития и здоровья отдых проще именно внутри страны, так как, например, нет нужды оформлять загранпаспорт", – поясняет Сергей Ромашкин.
Как говорит Оксана Булах, многие путешественники нередко выбирают один и тот же регион на черноморском побережье из года в год, меняя объекты размещения, а иногда и повторяя ежегодно отдых в одном и том же полюбившемся отеле.