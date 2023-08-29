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Названы самые возвратные туристические направления России - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
11:01 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/tury-1892684854.html
Названы самые возвратные туристические направления России
Названы самые возвратные туристические направления России - РИА Новости, 29.08.2023
Названы самые возвратные туристические направления России
Туроператоры назвали пять самых возвратных внутренних направлений и рассказали, с чем связано их повторное посещение, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:01
2023-08-29T11:01
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
санкт-петербург
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
москва
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых возвратных внутренних направлений и рассказали, с чем связано их повторное посещение, сообщает АТОР.Среди экскурсионных направлений в лидерах по количеству лояльных туристов оказался Санкт-Петербург. Как подчеркивают эксперты компаний Fun&amp;Sun и "Мультитур", бонусы Северной столицы – транспортная доступность, вариативность вариантов и бюджетов отдыха, насыщенная экскурсионная программа."Санкт-Петербург – большой город, и, как правило, все за одну поездку туристам не посмотреть. К тому же там постоянно открывается что-то новое, что вызывает очередной всплеск интереса", – поясняет вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.По словам коммерческого директора "Алеана" Оксаны Булах, в Санкт-Петербурге большой поток туристов из Москвы, которые с удовольствием путешествуют просто на выходные.Также среди возвратных экскурсионных направлений туроператоры назвали Москву, которая традиционно популярна на праздники, и Калининградскую область: в летнем периоде туристы проводят время на побережье, а зимой знакомятся с достопримечательностями.В пятерку самых возвратных в России эксперты включили и Минеральные Воды. По оценке Ромашкина, до 80 процентов туристов, которые побывали в этом регионе, возвращаются снова.Ожидаемо, в первой пятерке по возвратности на внутреннем рынке оказались черноморские курорты России: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, а также Крым. "Курорты Черного моря всегда будут возвратными. Многие российские семьи из года в год возят детей на море. Обеспечить ребенку такой необходимый для его развития и здоровья отдых проще именно внутри страны, так как, например, нет нужды оформлять загранпаспорт", – поясняет Сергей Ромашкин.Как говорит Оксана Булах, многие путешественники нередко выбирают один и тот же регион на черноморском побережье из года в год, меняя объекты размещения, а иногда и повторяя ежегодно отдых в одном и том же полюбившемся отеле.
https://ria.ru/20230826/turbaza-1892266629.html
санкт-петербург
москва
калининградская область
минеральные воды
черное море
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новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), москва, калининградская область, минеральные воды, черное море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Москва, Калининградская область, Минеральные Воды, Черное море
Названы самые возвратные туристические направления России

В АТОР назвали российские города и курорты, куда чаще всего возвращаются туристы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых возвратных внутренних направлений и рассказали, с чем связано их повторное посещение, сообщает АТОР.
Среди экскурсионных направлений в лидерах по количеству лояльных туристов оказался Санкт-Петербург. Как подчеркивают эксперты компаний Fun&Sun и "Мультитур", бонусы Северной столицы – транспортная доступность, вариативность вариантов и бюджетов отдыха, насыщенная экскурсионная программа.
"Санкт-Петербург – большой город, и, как правило, все за одну поездку туристам не посмотреть. К тому же там постоянно открывается что-то новое, что вызывает очередной всплеск интереса", – поясняет вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По словам коммерческого директора "Алеана" Оксаны Булах, в Санкт-Петербурге большой поток туристов из Москвы, которые с удовольствием путешествуют просто на выходные.
Также среди возвратных экскурсионных направлений туроператоры назвали Москву, которая традиционно популярна на праздники, и Калининградскую область: в летнем периоде туристы проводят время на побережье, а зимой знакомятся с достопримечательностями.
В пятерку самых возвратных в России эксперты включили и Минеральные Воды. По оценке Ромашкина, до 80 процентов туристов, которые побывали в этом регионе, возвращаются снова.
Ожидаемо, в первой пятерке по возвратности на внутреннем рынке оказались черноморские курорты России: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, а также Крым. "Курорты Черного моря всегда будут возвратными. Многие российские семьи из года в год возят детей на море. Обеспечить ребенку такой необходимый для его развития и здоровья отдых проще именно внутри страны, так как, например, нет нужды оформлять загранпаспорт", – поясняет Сергей Ромашкин.
Как говорит Оксана Булах, многие путешественники нередко выбирают один и тот же регион на черноморском побережье из года в год, меняя объекты размещения, а иногда и повторяя ежегодно отдых в одном и том же полюбившемся отеле.
База отдыха Казачий берег - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах
26 августа, 02:15
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСанкт-ПетербургСергей РомашкинАссоциация туроператоров России (АТОР)МоскваКалининградская областьМинеральные ВодыЧерное море
 
 
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