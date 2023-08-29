https://ria.ru/20230829/tury-1892684854.html

Названы самые возвратные туристические направления России

Названы самые возвратные туристические направления России - РИА Новости, 29.08.2023

Названы самые возвратные туристические направления России

Туроператоры назвали пять самых возвратных внутренних направлений и рассказали, с чем связано их повторное посещение, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:01

2023-08-29T11:01

2023-08-29T11:01

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туризм

туристы

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сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых возвратных внутренних направлений и рассказали, с чем связано их повторное посещение, сообщает АТОР.Среди экскурсионных направлений в лидерах по количеству лояльных туристов оказался Санкт-Петербург. Как подчеркивают эксперты компаний Fun&Sun и "Мультитур", бонусы Северной столицы – транспортная доступность, вариативность вариантов и бюджетов отдыха, насыщенная экскурсионная программа."Санкт-Петербург – большой город, и, как правило, все за одну поездку туристам не посмотреть. К тому же там постоянно открывается что-то новое, что вызывает очередной всплеск интереса", – поясняет вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.По словам коммерческого директора "Алеана" Оксаны Булах, в Санкт-Петербурге большой поток туристов из Москвы, которые с удовольствием путешествуют просто на выходные.Также среди возвратных экскурсионных направлений туроператоры назвали Москву, которая традиционно популярна на праздники, и Калининградскую область: в летнем периоде туристы проводят время на побережье, а зимой знакомятся с достопримечательностями.В пятерку самых возвратных в России эксперты включили и Минеральные Воды. По оценке Ромашкина, до 80 процентов туристов, которые побывали в этом регионе, возвращаются снова.Ожидаемо, в первой пятерке по возвратности на внутреннем рынке оказались черноморские курорты России: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, а также Крым. "Курорты Черного моря всегда будут возвратными. Многие российские семьи из года в год возят детей на море. Обеспечить ребенку такой необходимый для его развития и здоровья отдых проще именно внутри страны, так как, например, нет нужды оформлять загранпаспорт", – поясняет Сергей Ромашкин.Как говорит Оксана Булах, многие путешественники нередко выбирают один и тот же регион на черноморском побережье из года в год, меняя объекты размещения, а иногда и повторяя ежегодно отдых в одном и том же полюбившемся отеле.

https://ria.ru/20230826/turbaza-1892266629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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