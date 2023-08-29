https://ria.ru/20230829/tserkov-1893017781.html

Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь

Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь - РИА Новости, 29.08.2023

Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь

Власти Киева намерены объединить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), заявил депутат Верховной... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:02

2023-08-29T21:02

2023-08-29T21:02

религия

украина

киев

россия

николай княжицкий

православная церковь украины (пцу)

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Киева намерены объединить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), заявил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, являющийся одним из авторов законопроекта по запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "ПЦУ и УГКЦ - украинские церкви Киевского крещения, и задача государства с целью защиты национальной безопасности - делать всё для их развития, сотрудничества и общего будущего. И ПЦУ, и УГКЦ возглавляют митрополиты. Патриархии не имеет ни одна из украинских церквей. Наша цель - получить ее для обеих церквей и способствовать их объединению", - написал Княжицкий в социальной сети Facebook*.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230827/lavra-1892257562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, николай княжицкий, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, европейская солидарность, ситуация вокруг упц