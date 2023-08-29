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Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь - РИА Новости, 29.08.2023
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Религия
 
21:02 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/tserkov-1893017781.html
Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь
Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь - РИА Новости, 29.08.2023
Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь
Власти Киева намерены объединить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), заявил депутат Верховной... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T21:02
2023-08-29T21:02
религия
украина
киев
россия
николай княжицкий
православная церковь украины (пцу)
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Киева намерены объединить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), заявил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, являющийся одним из авторов законопроекта по запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ). &quot;ПЦУ и УГКЦ - украинские церкви Киевского крещения, и задача государства с целью защиты национальной безопасности - делать всё для их развития, сотрудничества и общего будущего. И ПЦУ, и УГКЦ возглавляют митрополиты. Патриархии не имеет ни одна из украинских церквей. Наша цель - получить ее для обеих церквей и способствовать их объединению&quot;, - написал Княжицкий в социальной сети Facebook*.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, киев, россия, николай княжицкий, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, европейская солидарность, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Николай Княжицкий, Православная церковь Украины (ПЦУ), Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Ситуация вокруг УПЦ
Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь

Депутат Рады назвал объединение ПЦУ и Греко-католической церкви целью Украины

© Владимир Рудник Заседание Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины
Заседание Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины
© Владимир Рудник
Заседание Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Киева намерены объединить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), заявил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, являющийся одним из авторов законопроекта по запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«

"ПЦУ и УГКЦ - украинские церкви Киевского крещения, и задача государства с целью защиты национальной безопасности - делать всё для их развития, сотрудничества и общего будущего. И ПЦУ, и УГКЦ возглавляют митрополиты. Патриархии не имеет ни одна из украинских церквей. Наша цель - получить ее для обеих церквей и способствовать их объединению", - написал Княжицкий в социальной сети Facebook*.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияУкраинаКиевРоссияНиколай КняжицкийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Верховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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