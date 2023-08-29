Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь
Депутат Рады назвал объединение ПЦУ и Греко-католической церкви целью Украины
© Владимир Рудник Заседание Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины
© Владимир Рудник
Заседание Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Киева намерены объединить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), заявил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, являющийся одним из авторов законопроекта по запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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"ПЦУ и УГКЦ - украинские церкви Киевского крещения, и задача государства с целью защиты национальной безопасности - делать всё для их развития, сотрудничества и общего будущего. И ПЦУ, и УГКЦ возглавляют митрополиты. Патриархии не имеет ни одна из украинских церквей. Наша цель - получить ее для обеих церквей и способствовать их объединению", - написал Княжицкий в социальной сети Facebook*.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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