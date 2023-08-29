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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T00:22
2023-08-29T00:22
2023-08-29T00:23
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы рф
полтавская область
сумская область
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога была объявлена в 00.05 в Харьковской области, а затем в течение нескольких минут распространилась на другие регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
днепропетровская область
харьковская область
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сумская область
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Полтавская область, Сумская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу