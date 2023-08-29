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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 29.08.2023 (обновлено: 00:23 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/trevoga-1892801004.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T00:22
2023-08-29T00:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы рф
полтавская область
сумская область
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога была объявлена в 00.05 в Харьковской области, а затем в течение нескольких минут распространилась на другие регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
сумская область
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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф, полтавская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Полтавская область, Сумская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу

© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога была объявлена в 00.05 в Харьковской области, а затем в течение нескольких минут распространилась на другие регионы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьХарьковская областьВооруженные силы РФПолтавская областьСумская область
 
 
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