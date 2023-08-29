https://ria.ru/20230829/trevoga-1892801004.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T00:22

2023-08-29T00:22

2023-08-29T00:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

харьковская область

вооруженные силы рф

полтавская область

сумская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308718_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d4d321bffab9a85c934ed241c4ee81a2.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога была объявлена в 00.05 в Харьковской области, а затем в течение нескольких минут распространилась на другие регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

днепропетровская область

харьковская область

полтавская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф, полтавская область, сумская область