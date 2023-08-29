https://ria.ru/20230829/test-1892806416.html

В Сеченовском университете создали тест для оценки обоняния

В Сеченовском университете создали тест для оценки обоняния - РИА Новости, 29.08.2023

В Сеченовском университете создали тест для оценки обоняния

Ученые Сеченовского университета разработали первый в России тест для оценки обоняния, который позволяет оценить его в баллах и даёт возможность врачам... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:29

2023-08-29T03:29

2023-08-29T03:29

наука

россия

наука

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разработали первый в России тест для оценки обоняния, который позволяет оценить его в баллах и даёт возможность врачам эффективнее лечить людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В Сеченовском университете Минздрава России разработали первый отечественный тест для оценки обоняния. Работу провели ученые кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского - врачи Михаил Свистушкин, Лилия Селезнева, Гая Лебедева, научный руководитель проекта - завкафедрой, профессор Валерий Свистушкин. За техническую реализацию отвечал Научно-технологический парк биомедицины под руководством профессора Петра Тимашева. Тест создавался совместно со специалистами ФГБОУ ВО "РОСБИОТЕХ", - говорится в сообщении. Тест включает 20 хорошо узнаваемых жителями России запахов - кофе, апельсина, чеснока, мяты, мандарина, лука, клубники, лимона, яблока, спирта, рыбы, скошенной травы, шоколада, банана, розы, дыни, огурца, малины, ванили и арбуза, уточнили разработчики. Его главный плюс в том, что он позволяет количественно оценить субъективные ощущения пациентов и диагностировать уровень обоняния по 45-балльной шкале, отметили в пресс-службе. Тест упрощает первичную диагностику, помогает отслеживать восстановление пациента, а также делает более эффективными клинические исследования, так как дает возможность более точно оценить, как на функцию носа влияет тот или иной препарат, пояснили разработчики. "На данный момент в мире в качестве золотого стандарта приняты два зарубежных теста. Но в России они не зарегистрированы и к нам в страну не поставляются. А самое главное, что они российскому населению не подходят, так как мало кто из наших пациентов может узнать запах лакрицы, аниса, сыра чеддер или пунша. Поэтому мы решили разрабатывать собственный тест. Это стало еще более актуальным после пандемии коронавируса, когда у многих пропадало обоняние", - рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук, ассистент Кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Лилия Селезнева, слова которой приводятся в сообщении. Ученые надеются, что новый способ оценки обоняния будет востребован при оказании стационарной и амбулаторной помощи, при разработке новых препаратов и методов лечения.

https://ria.ru/20230819/telomery-1890440981.html

https://ria.ru/20230822/nauka-1891290496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука