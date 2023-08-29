https://ria.ru/20230829/teatr-1892891586.html
В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета
В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета - РИА Новости, 29.08.2023
В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета
В Душанбе создадут Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ под председательством Таджикского государственного академического театра оперы и... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:40
2023-08-29T13:40
2023-08-29T13:40
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ДУШАНБЕ, 29 авг – РИА Новости. В Душанбе создадут Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ под председательством Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, сообщила журналистам пресс-секретарь учреждения Мастура Гулямова. "С этой инициативой на Международном фестивале-симпозиуме в Санкт-Петербурге выступил директор театра Камолиддин Сайфиддинзода", – сказала Гулямова.Она отметила, что Совет станет базовой организацией государств-участников Содружества по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела. "Совет позволит обмениваться опытом, оперативно решать проблемы, создать единую электронную базу произведений современных музыкальных авторов. Координационный совет станет коллегиальным органом", – добавила Гулямова.Таджикистанский театр будет руководить Советом до 2025 года, далее предполагается передача председательствования по аналогии с руководящими органом СНГ.
https://ria.ru/20230823/forum-1891728664.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
душанбе, санкт-петербург, снг, содружество
Культура, Душанбе, Санкт-Петербург, СНГ, Содружество
В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета
В Душанбе создадут Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ
ДУШАНБЕ, 29 авг – РИА Новости. В Душанбе создадут Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ под председательством Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, сообщила журналистам пресс-секретарь учреждения Мастура Гулямова.
«
"С этой инициативой на Международном фестивале-симпозиуме в Санкт-Петербурге выступил директор театра Камолиддин Сайфиддинзода", – сказала Гулямова.
Она отметила, что Совет станет базовой организацией государств-участников Содружества по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела.
«
"Совет позволит обмениваться опытом, оперативно решать проблемы, создать единую электронную базу произведений современных музыкальных авторов. Координационный совет станет коллегиальным органом", – добавила Гулямова.
Таджикистанский театр будет руководить Советом до 2025 года, далее предполагается передача председательствования по аналогии с руководящими органом СНГ.
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