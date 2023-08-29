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В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета - РИА Новости, 29.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:40 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/teatr-1892891586.html
В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета
В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета - РИА Новости, 29.08.2023
В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета
В Душанбе создадут Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ под председательством Таджикского государственного академического театра оперы и... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:40
2023-08-29T13:40
культура
душанбе
санкт-петербург
снг
содружество
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ДУШАНБЕ, 29 авг – РИА Новости. В Душанбе создадут Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ под председательством Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, сообщила журналистам пресс-секретарь учреждения Мастура Гулямова. &quot;С этой инициативой на Международном фестивале-симпозиуме в Санкт-Петербурге выступил директор театра Камолиддин Сайфиддинзода&quot;, – сказала Гулямова.Она отметила, что Совет станет базовой организацией государств-участников Содружества по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела. &quot;Совет позволит обмениваться опытом, оперативно решать проблемы, создать единую электронную базу произведений современных музыкальных авторов. Координационный совет станет коллегиальным органом&quot;, – добавила Гулямова.Таджикистанский театр будет руководить Советом до 2025 года, далее предполагается передача председательствования по аналогии с руководящими органом СНГ.
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душанбе, санкт-петербург, снг, содружество
Культура, Душанбе, Санкт-Петербург, СНГ, Содружество
В СНГ создадут Координационный совет театров оперы и балета

В Душанбе создадут Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / POOL
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ДУШАНБЕ, 29 авг – РИА Новости. В Душанбе создадут Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ под председательством Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, сообщила журналистам пресс-секретарь учреждения Мастура Гулямова.
«

"С этой инициативой на Международном фестивале-симпозиуме в Санкт-Петербурге выступил директор театра Камолиддин Сайфиддинзода", – сказала Гулямова.

Она отметила, что Совет станет базовой организацией государств-участников Содружества по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела.
«

"Совет позволит обмениваться опытом, оперативно решать проблемы, создать единую электронную базу произведений современных музыкальных авторов. Координационный совет станет коллегиальным органом", – добавила Гулямова.

Таджикистанский театр будет руководить Советом до 2025 года, далее предполагается передача председательствования по аналогии с руководящими органом СНГ.
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