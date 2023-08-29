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Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября - РИА Новости, 29.08.2023
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Республика Татарстан
 
10:50 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/tatarstan-1892838866.html
Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября
Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября - РИА Новости, 29.08.2023
Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября
Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане в этом году пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из распоряжения кабинета министров республики. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:50
2023-08-29T10:50
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане в этом году пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из распоряжения кабинета министров республики. Документ за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликован на официальном портале правовой информации республики. "Принять предложение министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана о проведении с 9 сентября по 23 декабря… еженедельных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса", - говорится в документе. Минсельхозпрод республики совместно с главами муниципальных районов должны будут обеспечить завоз сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса в места проведения ярмарок, которые определят исполкомы муниципалитетов. Сотрудникам главного управления ветеринарии кабмина республики поручено контролировать поступление и реализацию животноводческой продукции. Сельскохозяйственные ярмарки организуются в Татарстане ежегодно в осенний и весенний периоды. На них сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже среднерозничных на 15-30%. По данным минсельхозпрода Татарстана, в 2022 году на специальных сельхозярмарках было реализовано продукции на 2,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230822/smertnost-1891601045.html
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экономика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан)
Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября

Осенние сельхозярмарки пройдут в Татарстане с 9 сентября по 23 декабря

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане в этом году пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из распоряжения кабинета министров республики.
Документ за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликован на официальном портале правовой информации республики.
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"Принять предложение министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана о проведении с 9 сентября по 23 декабря… еженедельных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса", - говорится в документе.
Минсельхозпрод республики совместно с главами муниципальных районов должны будут обеспечить завоз сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса в места проведения ярмарок, которые определят исполкомы муниципалитетов.
Сотрудникам главного управления ветеринарии кабмина республики поручено контролировать поступление и реализацию животноводческой продукции.
Сельскохозяйственные ярмарки организуются в Татарстане ежегодно в осенний и весенний периоды. На них сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже среднерозничных на 15-30%. По данным минсельхозпрода Татарстана, в 2022 году на специальных сельхозярмарках было реализовано продукции на 2,1 миллиарда рублей.
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