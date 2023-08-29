https://ria.ru/20230829/tatarstan-1892838866.html

Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября

Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября - РИА Новости, 29.08.2023

Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане в этом году пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из распоряжения кабинета министров республики. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:50

2023-08-29T10:50

2023-08-29T10:50

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане в этом году пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из распоряжения кабинета министров республики. Документ за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликован на официальном портале правовой информации республики. "Принять предложение министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана о проведении с 9 сентября по 23 декабря… еженедельных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса", - говорится в документе. Минсельхозпрод республики совместно с главами муниципальных районов должны будут обеспечить завоз сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса в места проведения ярмарок, которые определят исполкомы муниципалитетов. Сотрудникам главного управления ветеринарии кабмина республики поручено контролировать поступление и реализацию животноводческой продукции. Сельскохозяйственные ярмарки организуются в Татарстане ежегодно в осенний и весенний периоды. На них сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже среднерозничных на 15-30%. По данным минсельхозпрода Татарстана, в 2022 году на специальных сельхозярмарках было реализовано продукции на 2,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230822/smertnost-1891601045.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, республика татарстан (татарстан)