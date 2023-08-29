https://ria.ru/20230829/tatarstan-1892838866.html
Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября
Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября - РИА Новости, 29.08.2023
Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября
Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане в этом году пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из распоряжения кабинета министров республики. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:50
2023-08-29T10:50
2023-08-29T10:50
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3f410385c5b783a8254d9aaccabf5f4.jpg
КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане в этом году пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из распоряжения кабинета министров республики. Документ за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликован на официальном портале правовой информации республики. "Принять предложение министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана о проведении с 9 сентября по 23 декабря… еженедельных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса", - говорится в документе. Минсельхозпрод республики совместно с главами муниципальных районов должны будут обеспечить завоз сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса в места проведения ярмарок, которые определят исполкомы муниципалитетов. Сотрудникам главного управления ветеринарии кабмина республики поручено контролировать поступление и реализацию животноводческой продукции. Сельскохозяйственные ярмарки организуются в Татарстане ежегодно в осенний и весенний периоды. На них сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже среднерозничных на 15-30%. По данным минсельхозпрода Татарстана, в 2022 году на специальных сельхозярмарках было реализовано продукции на 2,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230822/smertnost-1891601045.html
https://ria.ru/20230824/turisty-1892087411.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e85ab9ca7fbccc7a68f4d6442b3a0462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан)
Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 9 сентября
Осенние сельхозярмарки пройдут в Татарстане с 9 сентября по 23 декабря
КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане в этом году пройдут с 9 сентября по 23 декабря, следует из распоряжения кабинета министров республики.
Документ за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Минздрав: Татарстан достиг самого низкого в ПФО показателя смертности
"Принять предложение министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана о проведении с 9 сентября по 23 декабря… еженедельных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса", - говорится в документе.
Минсельхозпрод республики совместно с главами муниципальных районов должны будут обеспечить завоз сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса в места проведения ярмарок, которые определят исполкомы муниципалитетов.
Сотрудникам главного управления ветеринарии кабмина республики поручено контролировать поступление и реализацию животноводческой продукции.
Сельскохозяйственные ярмарки организуются в Татарстане ежегодно в осенний и весенний периоды. На них сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже среднерозничных на 15-30%. По данным минсельхозпрода Татарстана, в 2022 году на специальных сельхозярмарках было реализовано продукции на 2,1 миллиарда рублей.
Татарстан планирует принять в 2023 году более четырех миллионов туристов