https://ria.ru/20230829/srochniki-1892912397.html

Срочники под Воронежем получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками

Срочники под Воронежем получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками - РИА Новости, 29.08.2023

Срочники под Воронежем получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками

Солдаты-срочники, проходящие службу в Воронежской области, получат по 120 тысяч рублей, если станут контрактниками, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:00

2023-08-29T15:00

2023-08-29T17:26

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Солдаты-срочники, проходящие службу в Воронежской области, получат по 120 тысяч рублей, если станут контрактниками, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы по контракту. Теперь в эту категорию попадают и солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года", - написал Гусев в своем телеграм-канале. По его словам, соответствующий документ уже издан.

https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (государственный служащий)