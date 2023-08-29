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Срочники под Воронежем получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками - РИА Новости, 29.08.2023
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15:00 29.08.2023 (обновлено: 17:26 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/srochniki-1892912397.html
Срочники под Воронежем получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками
Срочники под Воронежем получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками - РИА Новости, 29.08.2023
Срочники под Воронежем получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками
Солдаты-срочники, проходящие службу в Воронежской области, получат по 120 тысяч рублей, если станут контрактниками, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:00
2023-08-29T17:26
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Солдаты-срочники, проходящие службу в Воронежской области, получат по 120 тысяч рублей, если станут контрактниками, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы по контракту. Теперь в эту категорию попадают и солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года", - написал Гусев в своем телеграм-канале. По его словам, соответствующий документ уже издан.
https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html
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воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий)
Срочники под Воронежем получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками

Срочники в Воронежской области получат по 120 тысяч рублей, став контрактниками

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоеннослужащие-контрактники возле автобуса
Военнослужащие-контрактники возле автобуса - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие-контрактники возле автобуса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Солдаты-срочники, проходящие службу в Воронежской области, получат по 120 тысяч рублей, если станут контрактниками, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«
"Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы по контракту. Теперь в эту категорию попадают и солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года", - написал Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, соответствующий документ уже издан.
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