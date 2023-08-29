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Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/spetsoperatsiya-1892814811.html
Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском, заявил Марочко
Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 29.08.2023
Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском, заявил Марочко
Украинская колонна из-за несогласованности действий попала под "дружественный" огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении, в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:06
2023-08-29T08:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинская колонна из-за несогласованности действий попала под "дружественный" огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении, в результате техника ВСУ была повреждена или уничтожена, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Новоселовского колонна военной техники противника в составе двух бронетранспортеров и трех автомобилей с личным составом по какой-то причине изменила курс и начала двигаться в противоположном направлении. Вероятнее всего, из-за несогласованности действий данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь", - сказал Марочко. Он добавил, что после "дружественного" огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, а личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе. Накануне МО РФ сообщило, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20230829/eshelon-1892813153.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском, заявил Марочко

Марочко: колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии в районе Новоселовского

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинская колонна из-за несогласованности действий попала под "дружественный" огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении, в результате техника ВСУ была повреждена или уничтожена, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе Новоселовского колонна военной техники противника в составе двух бронетранспортеров и трех автомобилей с личным составом по какой-то причине изменила курс и начала двигаться в противоположном направлении. Вероятнее всего, из-за несогласованности действий данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь", - сказал Марочко.
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Он добавил, что после "дружественного" огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, а личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе.
Накануне МО РФ сообщило, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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