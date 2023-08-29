https://ria.ru/20230829/spetsoperatsiya-1892814811.html

Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском, заявил Марочко

Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 29.08.2023

Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском, заявил Марочко

Украинская колонна из-за несогласованности действий попала под "дружественный" огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении, в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:06

2023-08-29T08:06

2023-08-29T08:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинская колонна из-за несогласованности действий попала под "дружественный" огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении, в результате техника ВСУ была повреждена или уничтожена, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Новоселовского колонна военной техники противника в составе двух бронетранспортеров и трех автомобилей с личным составом по какой-то причине изменила курс и начала двигаться в противоположном направлении. Вероятнее всего, из-за несогласованности действий данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь", - сказал Марочко. Он добавил, что после "дружественного" огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, а личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе. Накануне МО РФ сообщило, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки отбила на купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20230829/eshelon-1892813153.html

https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892800874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины