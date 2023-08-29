Боевики "Аш-Шабаб" захватили город Вабхо в Сомали
Боевики "Аш-Шабаб" в Сомали захватили стратегически важный город
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила стратегически важный город Вабхо в центральной части Сомали после того, как правительственные войска без сопротивления отступили, сообщила местная радиостанция Dalsan.
"Боевики группировки "Аш-Шабаб" вернули себе стратегически важный район Вабхо, который недавно был освобожден Сомалийской национальной армией", - передает радиостанция со ссылкой на местные источники.
По данным радиостанции, захват произошел после того, как силы Национальной армии без сопротивления отступили из города, оставив его незащищенным от наступления боевиков.
Как сообщает радиостанция, вывод правительственных войск из Вабхо представляет собой серьезное поражение в продолжающейся борьбе против группировки "Аш-Шабаб".
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России террористическая организация.