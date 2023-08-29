https://ria.ru/20230829/somali-1892898972.html

Боевики "Аш-Шабаб" захватили город Вабхо в Сомали

Боевики "Аш-Шабаб" захватили город Вабхо в Сомали - РИА Новости, 29.08.2023

Боевики "Аш-Шабаб" захватили город Вабхо в Сомали

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила стратегически важный город Вабхо в центральной части Сомали после того, как правительственные войска... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:12

2023-08-29T14:12

2023-08-29T14:14

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила стратегически важный город Вабхо в центральной части Сомали после того, как правительственные войска без сопротивления отступили, сообщила местная радиостанция Dalsan. "Боевики группировки "Аш-Шабаб" вернули себе стратегически важный район Вабхо, который недавно был освобожден Сомалийской национальной армией", - передает радиостанция со ссылкой на местные источники. По данным радиостанции, захват произошел после того, как силы Национальной армии без сопротивления отступили из города, оставив его незащищенным от наступления боевиков. Как сообщает радиостанция, вывод правительственных войск из Вабхо представляет собой серьезное поражение в продолжающейся борьбе против группировки "Аш-Шабаб". Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221127/somali-1834637349.html

https://ria.ru/20230727/afrika-1886517888.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, аль-каида, оон, сша, россия