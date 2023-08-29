МИД Франции заявил о работе над соглашением о безопасности с Украиной
МИД Франции: страна работает над соглашением о безопасности с Украиной
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной, в него войдут военный и гуманитарный аспекты, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во вторник.
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"Мы работаем над этим с Вильнюса (саммита НАТО в июле – ред.). На его полях страны G7 выразили намерение заключить соглашения о безопасности с Украиной. С тех пор порядка 20 стран, даже немного больше, присоединились к ним. Мы обсудили это с министром (Кулебой)", - заявила Колонна на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте французского МИД в Twitter.
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"Будем ли мы первыми, кто заключит такое соглашение, я не знаю. Но это неважно, здесь нет соперничества. В нем будет военный аспект, а также гуманитарный и гражданский аспект. Речь идет о продолжении той помощи, которую наша страна до сих пор оказывала Украине и ее продлении на долгосрочную перспективу", - уточнила Колонна.
Она также отметила, что Франция работает над организацией саммита по миру на Украине – инициативы, с которой ранее выступил президент Эммануэль Макрон.
Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.