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Организатора акции со свиньей с серпом и молотом в Хакасии оштрафовали
Организатора акции со свиньей с серпом и молотом в Хакасии оштрафовали - РИА Новости, 29.08.2023
Организатора акции со свиньей с серпом и молотом в Хакасии оштрафовали
Абаканский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Михаила Биюна, организовавшего в центре столицы Хакасии акцию с выпуском свиньи, на которой красной... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:24
2023-08-29T12:24
2023-08-29T12:24
происшествия
саратовская область
россия
юрий афонин
госдума рф
кпрф
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КРАСНОЯРСК, 29 авг – РИА Новости. Абаканский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Михаила Биюна, организовавшего в центре столицы Хакасии акцию с выпуском свиньи, на которой красной краской были нарисованы серп и молот, сообщили РИА Новости в суде. "Вынесено постановление 26 августа по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, и он (Биюн) привлечен к административной ответственности с наказанием в виде административного штрафа в 20 тысяч рублей... за то, что он нарушил установленный порядок проведения пикетирования... Признал вину и просил ограничиться административным штрафом. В содеянном раскаялся, сказал, что совершил глупость", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что Биюн не является жителем Хакасии, "он зарегистрирован в Саратовской области, проживает фактически в Москве". Ранее депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщил, что направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с этим инцидентом. Также он намерен направить обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма.
https://ria.ru/20230825/delo-1892198822.html
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РИА Новости
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происшествия, саратовская область, россия, юрий афонин, госдума рф, кпрф
Происшествия, Саратовская область, Россия, Юрий Афонин, Госдума РФ, КПРФ
Организатора акции со свиньей с серпом и молотом в Хакасии оштрафовали
Организатора акции со свиньей в Хакасии оштрафовали на 20 тысяч рублей