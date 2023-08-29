https://ria.ru/20230829/shtraf-1892875476.html

Организатора акции со свиньей с серпом и молотом в Хакасии оштрафовали

Организатора акции со свиньей с серпом и молотом в Хакасии оштрафовали - РИА Новости, 29.08.2023

Организатора акции со свиньей с серпом и молотом в Хакасии оштрафовали

Абаканский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Михаила Биюна, организовавшего в центре столицы Хакасии акцию с выпуском свиньи, на которой красной... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:24

2023-08-29T12:24

2023-08-29T12:24

происшествия

саратовская область

россия

юрий афонин

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 29 авг – РИА Новости. Абаканский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Михаила Биюна, организовавшего в центре столицы Хакасии акцию с выпуском свиньи, на которой красной краской были нарисованы серп и молот, сообщили РИА Новости в суде. "Вынесено постановление 26 августа по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, и он (Биюн) привлечен к административной ответственности с наказанием в виде административного штрафа в 20 тысяч рублей... за то, что он нарушил установленный порядок проведения пикетирования... Признал вину и просил ограничиться административным штрафом. В содеянном раскаялся, сказал, что совершил глупость", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что Биюн не является жителем Хакасии, "он зарегистрирован в Саратовской области, проживает фактически в Москве". Ранее депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщил, что направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с этим инцидентом. Также он намерен направить обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма.

https://ria.ru/20230825/delo-1892198822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область, россия, юрий афонин, госдума рф, кпрф