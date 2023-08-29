https://ria.ru/20230829/sdelka-1892819237.html

Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ

Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2023

Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу "зерновой сделки", пишет газета Hürriyet со... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:02

2023-08-29T09:02

2023-08-29T09:40

зерновая сделка

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

сочи

в мире

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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу "зерновой сделки", пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.На минувшей неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, одной из тем переговоров были риски по "зерновому коридору". Теперь готовится визит Фидана в Москву, который будет предварять переговоры Путина и Эрдогана.По информации Hürriyet, Фидан выслушает мнение российских властей по "зерновой сделке" и после этого проведет переговоры с ООН."Утверждается, что новая формула, которую Турция выработает после контактов, может быть обсуждена на встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи", — пишет издание.Как сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, двусторонние переговоры Путина и Эрдогана скоро состоятся.Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера отметил, что Эрдоган приедет в Россию перед саммитом G20 в Индии, который запланирован на 9-10 сентября.

https://ria.ru/20230828/sdelka-1892784953.html

турция

россия

сочи

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зерновая сделка, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сочи, в мире