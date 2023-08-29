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Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ
Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2023
Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу "зерновой сделки", пишет газета Hürriyet со... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:02
2023-08-29T09:02
2023-08-29T09:40
зерновая сделка
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу "зерновой сделки", пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.На минувшей неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, одной из тем переговоров были риски по "зерновому коридору". Теперь готовится визит Фидана в Москву, который будет предварять переговоры Путина и Эрдогана.По информации Hürriyet, Фидан выслушает мнение российских властей по "зерновой сделке" и после этого проведет переговоры с ООН."Утверждается, что новая формула, которую Турция выработает после контактов, может быть обсуждена на встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи", — пишет издание.Как сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, двусторонние переговоры Путина и Эрдогана скоро состоятся.Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера отметил, что Эрдоган приедет в Россию перед саммитом G20 в Индии, который запланирован на 9-10 сентября.
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зерновая сделка, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сочи, в мире
Зерновая сделка, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сочи, В мире
Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ
Hürriyet: Эрдоган и Путин могут обсудить в Сочи новую формулу по зерновой сделке