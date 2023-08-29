https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России - РИА Новости, 29.08.2023
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России
Европейский рупор демократии, французская газета Le Figaro, которая исправно потчует своих непритязательных читателей бойкими материалами о бесконечных... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:00
2023-08-29T08:00
2023-08-29T08:02
аналитика
россия
украина
европа
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
нато
оон
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg
Европейский рупор демократии, французская газета Le Figaro, которая исправно потчует своих непритязательных читателей бойкими материалами о бесконечных "перемогах" Европы над Россией, на днях вдруг вышла с похоронным заголовком: "Торговля зерном: доминирование России продолжится".Авторы статьи сквозь зубы признались, что, несмотря на весь оголтелый экономический и политический прессинг, на мировом продовольственном рынке перед Россией открываются "довольно светлые перспективы". Отдаем должное искусному жонглированию словами, потому что на самом деле "довольно светлые перспективы" — это безоговорочное мировое доминирование России по объемам производства и экспорта зерна с почти четвертью рынка по одной пшенице.Описывая горести западного рынка, в числе которых серьезное снижение мирового производства, поставок и запасов пшеницы из-за неурожаев в Канаде и Европе, любители французских булок фактически высекли сами себя и заявили, что доминирование России даже "необходимо в условиях глобальной неустойчивости спроса и предложения".Переводим с французского на русский: уважаемые эуропейцы, приготовьтесь к галопирующим ценам на круассаны; дорогие русские, пожалуйста, не перекрывайте кран с зерном и не обращайте внимания на то, что мы шлем на Украину пачками танки, самолеты и боеприпасы, это ж другое.Же не манж па сис жур у наших непартнеров случился не просто так: все ведущие профильные мировые ведомства и агентства почти синхронно вышли с совершенно неутешительными для Запада цифрами и выводами.Минсельхоз США "обрадовал" рынок, сообщив, что урожаи пшеницы в Евросоюзе и Канаде падают из-за засух.Агентство Standard & Poor’s Global Market Intelligence опубликовало минорный доклад, согласного которому в мировом экспорте пшеницы доля США к 2025 году упадет до 12 процентов, а экспорт пшеницы и кукурузы с Украины на фоне конфликта сколлапсировал более чем в два раза.Согласно крупнейшему агентству Agritel, мировые цены на зерновые и растительное масло будут неизбежно расти из-за неблагоприятных климатических условий и падения урожаев в основных странах-производителях.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в этом сезоне экспорт пшеницы из Бразилии упал на 44 процента, Индии — на 30, Австралии — на 12, а Аргентины — на семь.Добавим к мировым неурожаям и засухам антироссийские санкции и военные действия — и санкционеры могут смело пожинать то, что они заслуживают: всего за месяц мировые цены на пшеницу выросли на 2,3 процента, на кукурузу — на 3,7, а на рис — на 3,2.Все без исключения эксперты утверждают, что этот восходящий ценовой тренд — надолго, а ухудшение климата в ранее благополучных странах, снижение урожаев и передел зернового рынка — навсегда.Нам жаль североамериканцев и европейцев (на самом деле нет) и жителей Африки и арабских стран (да), но вышли мы из зерновой сделки не из-за вредности, а из-за лжи и козней ее "гарантов", поэтому совершенно не переживаем из-за прироста нашей доли за счет Украины и, так и быть, готовы взять на себя бремя украинских поставок ее бывшим покупателям.Бремя это не сильно тяжелое, потому что, в отличие от остального мира, Россия стабильно бьет рекорды по производству зерна. В этом году в России урожай зерна ожидается на уровне 140 миллионов тонн (из которых не менее 90 миллионов тонн пшеницы), что является вторым по значимости рекордом за всю современную историю. Отметим, что в эту цифру внесли вклад новые территории, где даже на фоне боевых действий и близости фронта мы смогли собрать почти пять миллионов тонн зерна.Рекорды ставит и производство, и экспорт муки: в этом году Россия экспортировала более 800 тысяч тонн, а произвела почти 9,5 миллиона тонн муки.Вчера Минсельхоз России сообщил, что российские перерабатывающие предприятия на 100 процентов обеспечены зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку. При этом в министерстве уточнили, что качество зерна в этом году находится на высоком уровне — порядка 75 процентов пшеницы относится к продовольственным классам, а цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже либо на уровне прошлогодних отметок.На фоне катастрофических для Запада новостей с полей Bloomberg заявил, что "богатый урожай после выхода из зерновой сделки дает Москве преимущество над Украиной и западными странами" и что может (о ужас!) статься так, что "Вашингтон и Брюссель будут вынуждены делать Москве уступки или выплачивать восточноевропейским странам огромные субсидии".Но мы не будем бежать впереди паровоза и кричать о громких "перемогах" — оставим это киевскому режиму и НАТО. Мы будем спокойно работать, строить и растить хлеб дальше. У кого булки толще — покажут время, Цельсий и Фаренгейт, а они на нашей стороне.
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, украина, европа, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нато, оон
Аналитика, Россия, Украина, Европа, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), НАТО, ООН
Европейский рупор демократии, французская газета Le Figaro
, которая исправно потчует своих непритязательных читателей бойкими материалами о бесконечных "перемогах" Европы
над Россией, на днях вдруг вышла с похоронным заголовком: "Торговля зерном: доминирование России продолжится".
Авторы статьи сквозь зубы признались, что, несмотря на весь оголтелый экономический и политический прессинг, на мировом продовольственном рынке перед Россией открываются "довольно светлые перспективы". Отдаем должное искусному жонглированию словами, потому что на самом деле "довольно светлые перспективы" — это безоговорочное мировое доминирование России по объемам производства и экспорта зерна с почти четвертью рынка по одной пшенице.
Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась
Описывая горести западного рынка, в числе которых серьезное снижение мирового производства, поставок и запасов пшеницы из-за неурожаев в Канаде
и Европе, любители французских булок фактически высекли сами себя и заявили, что доминирование России даже "необходимо в условиях глобальной неустойчивости спроса и предложения".
Переводим с французского на русский: уважаемые эуропейцы, приготовьтесь к галопирующим ценам на круассаны; дорогие русские, пожалуйста, не перекрывайте кран с зерном и не обращайте внимания на то, что мы шлем на Украину
пачками танки, самолеты и боеприпасы, это ж другое.
Же не манж па сис жур у наших непартнеров случился не просто так: все ведущие профильные мировые ведомства и агентства почти синхронно вышли с совершенно неутешительными для Запада цифрами и выводами.
Минсельхоз США
"обрадовал" рынок, сообщив, что урожаи пшеницы в Евросоюзе и Канаде падают из-за засух.
Агентство Standard & Poor’s Global Market Intelligence опубликовало минорный доклад, согласного которому в мировом экспорте пшеницы доля США к 2025 году упадет до 12 процентов, а экспорт пшеницы и кукурузы с Украины на фоне конфликта сколлапсировал более чем в два раза.
С больной головы на здоровую: Запад обвиняет Россию в собственных грехах
Согласно крупнейшему агентству Agritel, мировые цены на зерновые и растительное масло будут неизбежно расти из-за неблагоприятных климатических условий и падения урожаев в основных странах-производителях.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
сообщила, что в этом сезоне экспорт пшеницы из Бразилии
упал на 44 процента, Индии
— на 30, Австралии
— на 12, а Аргентины
— на семь.
Добавим к мировым неурожаям и засухам антироссийские санкции и военные действия — и санкционеры могут смело пожинать то, что они заслуживают: всего за месяц мировые цены на пшеницу выросли на 2,3 процента, на кукурузу — на 3,7, а на рис — на 3,2.
Все без исключения эксперты утверждают, что этот восходящий ценовой тренд — надолго, а ухудшение климата в ранее благополучных странах, снижение урожаев и передел зернового рынка — навсегда.
Нам жаль североамериканцев и европейцев (на самом деле нет) и жителей Африки
и арабских стран (да), но вышли мы из зерновой сделки не из-за вредности, а из-за лжи и козней ее "гарантов", поэтому совершенно не переживаем из-за прироста нашей доли за счет Украины и, так и быть, готовы взять на себя бремя украинских поставок ее бывшим покупателям.
Россия будет кормить Германию
Бремя это не сильно тяжелое, потому что, в отличие от остального мира, Россия стабильно бьет рекорды по производству зерна. В этом году в России урожай зерна ожидается на уровне 140 миллионов тонн (из которых не менее 90 миллионов тонн пшеницы), что является вторым по значимости рекордом за всю современную историю. Отметим, что в эту цифру внесли вклад новые территории, где даже на фоне боевых действий и близости фронта мы смогли собрать почти пять миллионов тонн зерна.
Рекорды ставит и производство, и экспорт муки: в этом году Россия экспортировала более 800 тысяч тонн, а произвела почти 9,5 миллиона тонн муки.
Вчера Минсельхоз России сообщил, что российские перерабатывающие предприятия на 100 процентов обеспечены зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку. При этом в министерстве уточнили, что качество зерна в этом году находится на высоком уровне — порядка 75 процентов пшеницы относится к продовольственным классам, а цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже либо на уровне прошлогодних отметок.
На фоне катастрофических для Запада новостей с полей Bloomberg заявил, что "богатый урожай после выхода из зерновой сделки дает Москве
преимущество над Украиной и западными странами" и что может (о ужас!) статься так, что "Вашингтон и Брюссель
будут вынуждены делать Москве уступки или выплачивать восточноевропейским странам огромные субсидии".
Но мы не будем бежать впереди паровоза и кричать о громких "перемогах" — оставим это киевскому режиму и НАТО
. Мы будем спокойно работать, строить и растить хлеб дальше. У кого булки толще — покажут время, Цельсий и Фаренгейт, а они на нашей стороне.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью