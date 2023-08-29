https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России

Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России - РИА Новости, 29.08.2023

Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России

Европейский рупор демократии, французская газета Le Figaro, которая исправно потчует своих непритязательных читателей бойкими материалами о бесконечных... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:02

аналитика

россия

украина

европа

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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Европейский рупор демократии, французская газета Le Figaro, которая исправно потчует своих непритязательных читателей бойкими материалами о бесконечных "перемогах" Европы над Россией, на днях вдруг вышла с похоронным заголовком: "Торговля зерном: доминирование России продолжится".Авторы статьи сквозь зубы признались, что, несмотря на весь оголтелый экономический и политический прессинг, на мировом продовольственном рынке перед Россией открываются "довольно светлые перспективы". Отдаем должное искусному жонглированию словами, потому что на самом деле "довольно светлые перспективы" — это безоговорочное мировое доминирование России по объемам производства и экспорта зерна с почти четвертью рынка по одной пшенице.Описывая горести западного рынка, в числе которых серьезное снижение мирового производства, поставок и запасов пшеницы из-за неурожаев в Канаде и Европе, любители французских булок фактически высекли сами себя и заявили, что доминирование России даже "необходимо в условиях глобальной неустойчивости спроса и предложения".Переводим с французского на русский: уважаемые эуропейцы, приготовьтесь к галопирующим ценам на круассаны; дорогие русские, пожалуйста, не перекрывайте кран с зерном и не обращайте внимания на то, что мы шлем на Украину пачками танки, самолеты и боеприпасы, это ж другое.Же не манж па сис жур у наших непартнеров случился не просто так: все ведущие профильные мировые ведомства и агентства почти синхронно вышли с совершенно неутешительными для Запада цифрами и выводами.Минсельхоз США "обрадовал" рынок, сообщив, что урожаи пшеницы в Евросоюзе и Канаде падают из-за засух.Агентство Standard & Poor’s Global Market Intelligence опубликовало минорный доклад, согласного которому в мировом экспорте пшеницы доля США к 2025 году упадет до 12 процентов, а экспорт пшеницы и кукурузы с Украины на фоне конфликта сколлапсировал более чем в два раза.Согласно крупнейшему агентству Agritel, мировые цены на зерновые и растительное масло будут неизбежно расти из-за неблагоприятных климатических условий и падения урожаев в основных странах-производителях.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в этом сезоне экспорт пшеницы из Бразилии упал на 44 процента, Индии — на 30, Австралии — на 12, а Аргентины — на семь.Добавим к мировым неурожаям и засухам антироссийские санкции и военные действия — и санкционеры могут смело пожинать то, что они заслуживают: всего за месяц мировые цены на пшеницу выросли на 2,3 процента, на кукурузу — на 3,7, а на рис — на 3,2.Все без исключения эксперты утверждают, что этот восходящий ценовой тренд — надолго, а ухудшение климата в ранее благополучных странах, снижение урожаев и передел зернового рынка — навсегда.Нам жаль североамериканцев и европейцев (на самом деле нет) и жителей Африки и арабских стран (да), но вышли мы из зерновой сделки не из-за вредности, а из-за лжи и козней ее "гарантов", поэтому совершенно не переживаем из-за прироста нашей доли за счет Украины и, так и быть, готовы взять на себя бремя украинских поставок ее бывшим покупателям.Бремя это не сильно тяжелое, потому что, в отличие от остального мира, Россия стабильно бьет рекорды по производству зерна. В этом году в России урожай зерна ожидается на уровне 140 миллионов тонн (из которых не менее 90 миллионов тонн пшеницы), что является вторым по значимости рекордом за всю современную историю. Отметим, что в эту цифру внесли вклад новые территории, где даже на фоне боевых действий и близости фронта мы смогли собрать почти пять миллионов тонн зерна.Рекорды ставит и производство, и экспорт муки: в этом году Россия экспортировала более 800 тысяч тонн, а произвела почти 9,5 миллиона тонн муки.Вчера Минсельхоз России сообщил, что российские перерабатывающие предприятия на 100 процентов обеспечены зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку. При этом в министерстве уточнили, что качество зерна в этом году находится на высоком уровне — порядка 75 процентов пшеницы относится к продовольственным классам, а цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже либо на уровне прошлогодних отметок.На фоне катастрофических для Запада новостей с полей Bloomberg заявил, что "богатый урожай после выхода из зерновой сделки дает Москве преимущество над Украиной и западными странами" и что может (о ужас!) статься так, что "Вашингтон и Брюссель будут вынуждены делать Москве уступки или выплачивать восточноевропейским странам огромные субсидии".Но мы не будем бежать впереди паровоза и кричать о громких "перемогах" — оставим это киевскому режиму и НАТО. Мы будем спокойно работать, строить и растить хлеб дальше. У кого булки толще — покажут время, Цельсий и Фаренгейт, а они на нашей стороне.

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, украина, европа, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нато, оон