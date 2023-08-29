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Спецоперация, 29 августа: ВС России сбили украинскую ракету "Нептун" - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 29.08.2023 (обновлено: 22:25 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/raketa-1893020863.html
Спецоперация, 29 августа: ВС России сбили украинскую ракету "Нептун"
Спецоперация, 29 августа: ВС России сбили украинскую ракету "Нептун" - РИА Новости, 29.08.2023
Спецоперация, 29 августа: ВС России сбили украинскую ракету "Нептун"
О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также новом пакете помощи Украине от США — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T21:40
2023-08-29T22:25
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
украина
киев
денис пушилин
большая двадцатка
александр богомаз
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также новом пакете помощи Украине от США — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки украинских беспилотниковВ Минобороны России сообщили, что сегодня утром удалось пресечь попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России. В частности, средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской областью. Также около 12:00 российский истребитель уничтожил над Черным морем еще один дрон.Кроме того, средства ПВО около 16:00 засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.Обстановка в регионахВрио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире "Соловьев Live", что фланги в Артемовске удерживаются, ситуация там стабилизируется. Он добавил, что самыми горячими точками линии фронта остаются Урожайное и Старомайорское в ДНР, а также Приютное в Запорожской области. Позднее Пушилин отметил, что российские военные не дали закрепиться украинским войскам в Урожайном и Старомайорском. Исходя из этого, противник, скорее всего, попробует обойти эти населенные пункты, но российские военные предпринимают меры, чтобы не допустить этого. Кроме того, украинские войска снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, добавил врио главы ДНР. Тем не менее российские подразделения принимают дополнительные меры с целью не допустить нового наступления противника. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела со стороны Украины поселка Климово погибли мужчина и женщина. Позднее информация о погибшем ребенке не подтвердилась. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число погибших в городе при обстрелах со стороны украинских войск возросло до трех. Администрация Новокаховского городского округа заявила, что ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области. Местные власти назвали украинские войска "извергами", которые пытаются уничтожить память. Обстановка в МосквеКак заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Киев хочет верить в то, что западные страны поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе в Крыму, но те понимают возможные риски от втягивания в конфликт. Из-за этого происходит столкновение разных точек зрения, за которым в Кремле внимательно наблюдают, отметил он. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о том, что западные страны согласовали Киеву удары по Крыму, написал в своем Telegram-канале, что это станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией, а "предсказания Апокалипсиса все ближе". Международная обстановкаПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. В него войдут средства для разминирования, боеприпасы для артиллерии, ПВО и HIMARS. Американский телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана сообщил, что один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов США и 16 часов техобслуживания, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении. Газета The Times заявила, что Великобритания намерена на полях саммита G20 убедить США и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа.
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космос - риа наука, россия, украина, киев, денис пушилин, большая двадцатка, александр богомаз, f-16
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Киев, Денис Пушилин, Большая двадцатка, Александр Богомаз, F-16
Спецоперация, 29 августа: ВС России сбили украинскую ракету "Нептун"

Минобороны: ВС России сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниУкраинская крылатая ракета "Нептун"
Украинская крылатая ракета Нептун - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Украинская крылатая ракета "Нептун" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также новом пакете помощи Украине от США — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", два снаряда РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 27 дронов.
  • Группировка войск "Запад" отбила шесть атак украинских солдат на Купянском направлении. Противник потерял до 50 военнослужащих и пять единиц техники.
  • Российские военные уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии.
  • Российские подразделения ликвидировали до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении. Кроме того, противник потерял три автомобиля и две гаубицы Д-30.
  • Группировка войск "Восток" уничтожила на Южнодонецком направлении до 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы "Акация" и "Гиацинт-Б".
  • Группировка войск "Центр" отразила три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник потерял до 80 украинских военнослужащих и семь единиц техники.
  • Украинские войска за сутки потеряли более 400 человек на Донецком и Запорожском направлениях.
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Атаки украинских беспилотников

В Минобороны России сообщили, что сегодня утром удалось пресечь попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России. В частности, средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской областью. Также около 12:00 российский истребитель уничтожил над Черным морем еще один дрон.
Кроме того, средства ПВО около 16:00 засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.
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Обстановка в регионах

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире "Соловьев Live", что фланги в Артемовске удерживаются, ситуация там стабилизируется. Он добавил, что самыми горячими точками линии фронта остаются Урожайное и Старомайорское в ДНР, а также Приютное в Запорожской области.
Позднее Пушилин отметил, что российские военные не дали закрепиться украинским войскам в Урожайном и Старомайорском. Исходя из этого, противник, скорее всего, попробует обойти эти населенные пункты, но российские военные предпринимают меры, чтобы не допустить этого. Кроме того, украинские войска снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, добавил врио главы ДНР. Тем не менее российские подразделения принимают дополнительные меры с целью не допустить нового наступления противника.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела со стороны Украины поселка Климово погибли мужчина и женщина. Позднее информация о погибшем ребенке не подтвердилась.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число погибших в городе при обстрелах со стороны украинских войск возросло до трех.
Администрация Новокаховского городского округа заявила, что ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области. Местные власти назвали украинские войска "извергами", которые пытаются уничтожить память.
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Обстановка в Москве

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Киев хочет верить в то, что западные страны поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе в Крыму, но те понимают возможные риски от втягивания в конфликт. Из-за этого происходит столкновение разных точек зрения, за которым в Кремле внимательно наблюдают, отметил он.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о том, что западные страны согласовали Киеву удары по Крыму, написал в своем Telegram-канале, что это станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией, а "предсказания Апокалипсиса все ближе".
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Международная обстановка

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. В него войдут средства для разминирования, боеприпасы для артиллерии, ПВО и HIMARS.
Американский телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана сообщил, что один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов США и 16 часов техобслуживания, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении.
Газета The Times заявила, что Великобритания намерена на полях саммита G20 убедить США и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа.
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