https://ria.ru/20230829/raketa-1893020863.html

Спецоперация, 29 августа: ВС России сбили украинскую ракету "Нептун"

Спецоперация, 29 августа: ВС России сбили украинскую ракету "Нептун" - РИА Новости, 29.08.2023

Спецоперация, 29 августа: ВС России сбили украинскую ракету "Нептун"

О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также новом пакете помощи Украине от США — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:40

2023-08-29T21:40

2023-08-29T22:25

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

украина

киев

денис пушилин

большая двадцатка

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153021/45/1530214577_0:89:1200:764_1920x0_80_0_0_c96da47f63e0f534d7d0118f1bbaa772.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также новом пакете помощи Украине от США — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки украинских беспилотниковВ Минобороны России сообщили, что сегодня утром удалось пресечь попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России. В частности, средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской областью. Также около 12:00 российский истребитель уничтожил над Черным морем еще один дрон.Кроме того, средства ПВО около 16:00 засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.Обстановка в регионахВрио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире "Соловьев Live", что фланги в Артемовске удерживаются, ситуация там стабилизируется. Он добавил, что самыми горячими точками линии фронта остаются Урожайное и Старомайорское в ДНР, а также Приютное в Запорожской области. Позднее Пушилин отметил, что российские военные не дали закрепиться украинским войскам в Урожайном и Старомайорском. Исходя из этого, противник, скорее всего, попробует обойти эти населенные пункты, но российские военные предпринимают меры, чтобы не допустить этого. Кроме того, украинские войска снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, добавил врио главы ДНР. Тем не менее российские подразделения принимают дополнительные меры с целью не допустить нового наступления противника. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела со стороны Украины поселка Климово погибли мужчина и женщина. Позднее информация о погибшем ребенке не подтвердилась. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число погибших в городе при обстрелах со стороны украинских войск возросло до трех. Администрация Новокаховского городского округа заявила, что ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области. Местные власти назвали украинские войска "извергами", которые пытаются уничтожить память. Обстановка в МосквеКак заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Киев хочет верить в то, что западные страны поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе в Крыму, но те понимают возможные риски от втягивания в конфликт. Из-за этого происходит столкновение разных точек зрения, за которым в Кремле внимательно наблюдают, отметил он. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о том, что западные страны согласовали Киеву удары по Крыму, написал в своем Telegram-канале, что это станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией, а "предсказания Апокалипсиса все ближе". Международная обстановкаПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. В него войдут средства для разминирования, боеприпасы для артиллерии, ПВО и HIMARS. Американский телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана сообщил, что один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов США и 16 часов техобслуживания, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении. Газета The Times заявила, что Великобритания намерена на полях саммита G20 убедить США и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение по примеру Лондона и Парижа.

https://ria.ru/20230829/boepripas-1892834479.html

https://ria.ru/20230829/vstrecha-1892833507.html

https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html

https://ria.ru/20230829/boegotovnost-1893018057.html

https://ria.ru/20230829/f-16-1892991296.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, украина, киев, денис пушилин, большая двадцатка, александр богомаз, f-16