https://ria.ru/20230829/proforientatsiya-1892921841.html

Школьников в новом учебном году ожидают 34 профориентационных занятия

Школьников в новом учебном году ожидают 34 профориентационных занятия - РИА Новости, 29.08.2023

Школьников в новом учебном году ожидают 34 профориентационных занятия

Российских школьников в новом учебном году ожидают 34 профориентационных занятия "Россия - мои горизонты", они будут проводиться по четвергам, каждое занятие... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:26

2023-08-29T15:26

2023-08-29T18:08

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сн_образование

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российских школьников в новом учебном году ожидают 34 профориентационных занятия "Россия - мои горизонты", они будут проводиться по четвергам, каждое занятие будет длиться один час, следует из календарно-тематического планирования внеурочного курса. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября во всех российских школах в 6-11 классах появится единая модель профориентации. Классы будут разделены на две группы - участники Профминимума, зарегистрированные в проекте "Билет в будущее" и не зарегистрированные. Большая часть занятий будет одинаковой для двух групп, но, например, профдиагностика на третьем занятии будет разной у каждой группы, также классы, которые зарегистрированы в проекте "Билет в будущее", ожидает профдиагностика на шестом и 11 занятиях. В тех классах, которые не зарегистрированы в проекте, шестое занятие будет называться "Россия в деле", на нем можно будет выбрать профиль - импортозамещение, судовождение, судостроение, авиастроение или лесная промышленность. На 11 занятии для этих классов изменится выбор профилей - медицина, реабилитация или генетика. В сентябре у школьников пройдут занятия, посвященные введению в профориентацию, различным отраслям экономического развития России и системе образования (стратегии поступления, возможности допобразования, уровни профобразования). В октябре ученики узнают про различные отрасли промышленности (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья), а также пройдут две "моделирующие онлайн-пробы" на платформе проекта "Билет в будущее" по профессиям учителя и металлурга или другой профессии в сфере промышленности. Ноябрь будет посвящен достижениям в сфере робототехники, искусственного интеллекта, информационных технологий, а также в сфере инженерии - машиностроения, транспорта, строительства. Школьники смогут попробовать себя в роли программиста, робототехника, электромонтера и других специалистов этих отраслей. Зимой учащимся расскажут об агропромышленном комплексе и профессиях в этой сфере, достижениях России в области здравоохранения, туризма, культуры и искусства. В марте пройдут два занятия "Один день в профессии", в ходе первого дети узнают о профессиях учителя, актера и эколога, а в ходе второго - о профессиях пожарного, ветеринара и повара, а также два занятия, на которых покажут профориентационный сериал проекта "Билет в будущее". В апреле будут четыре занятия с "моделирующими онлайн-пробами" на платформе проекта "Билет в будущее" по разным профессиям. Завершит учебный год профориентационное занятие "Мое будущее - моя страна". -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор