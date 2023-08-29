https://ria.ru/20230829/prigozhin-1892979509.html
Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких
Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких - РИА Новости, 30.08.2023
Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких
Похороны Евгения Пригожина прошли в присутствии его родственников и ближайших друзей, рассказал РИА Новости источник в окружении бизнесмена. В пресс-службе... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-29T17:39
2023-08-29T17:39
2023-08-30T05:01
санкт-петербург
евгений пригожин
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Похороны Евгения Пригожина прошли в присутствии его родственников и ближайших друзей, рассказал РИА Новости источник в окружении бизнесмена. В пресс-службе Пригожина сообщили, что он погребен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга."Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - сказал он. В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230829/pokhorony-1892863988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, евгений пригожин, общество
Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Общество
Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких
Пригожина похоронили на кладбище в Петербурге в присутствии близких и друзей