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Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких - РИА Новости, 30.08.2023
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17:39 29.08.2023 (обновлено: 05:01 30.08.2023)
https://ria.ru/20230829/prigozhin-1892979509.html
Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких
Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких - РИА Новости, 30.08.2023
Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких
Похороны Евгения Пригожина прошли в присутствии его родственников и ближайших друзей, рассказал РИА Новости источник в окружении бизнесмена. В пресс-службе... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-29T17:39
2023-08-30T05:01
санкт-петербург
евгений пригожин
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Похороны Евгения Пригожина прошли в присутствии его родственников и ближайших друзей, рассказал РИА Новости источник в окружении бизнесмена. В пресс-службе Пригожина сообщили, что он погребен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга."Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - сказал он. В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, евгений пригожин, общество
Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Общество
Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких

Пригожина похоронили на кладбище в Петербурге в присутствии близких и друзей

© AP PhotoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Похороны Евгения Пригожина прошли в присутствии его родственников и ближайших друзей, рассказал РИА Новости источник в окружении бизнесмена. В пресс-службе Пригожина сообщили, что он погребен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга.
"Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - сказал он.
В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.
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Санкт-ПетербургЕвгений ПригожинОбщество
 
 
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