https://ria.ru/20230829/prigozhin-1892979509.html

Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких

Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких - РИА Новости, 30.08.2023

Родные Пригожина хотели, чтобы похороны прошли только в присутствии близких

Похороны Евгения Пригожина прошли в присутствии его родственников и ближайших друзей, рассказал РИА Новости источник в окружении бизнесмена. В пресс-службе... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-29T17:39

2023-08-29T17:39

2023-08-30T05:01

санкт-петербург

евгений пригожин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880430127_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_35e27d73067975111ff13a937749274b.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Похороны Евгения Пригожина прошли в присутствии его родственников и ближайших друзей, рассказал РИА Новости источник в окружении бизнесмена. В пресс-службе Пригожина сообщили, что он погребен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга."Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - сказал он. В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230829/pokhorony-1892863988.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, евгений пригожин, общество