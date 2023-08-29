Правительство США врет об Украине, заявил кандидат в президенты
Рамасвами: правительство США вводит в заблуждение о происходящем на Украине
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Набирающий популярность кандидат в президенты США Вивек Рамасвами согласился, что американское правительство вводит в заблуждение о происходящем на Украине.
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"Добавьте к этому списку происхождение коронавируса, мошеннические обвинения о связях (бывшего президента США Дональда) Трампа с Россией и ноутбук Хантера Байдена", - написал Рамасвами в соцсети Х (бывшая Twitter).
Так он прокомментировал публикацию с прикрепленным мемом, суть которого в том, что верить в утверждения правительства США об Украине еще смешнее, понимая, что Вашингтон обманывал о своих действиях на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке.
Рамасвами начал кампанию скромно; не проявлявшийся значительно в политике предприниматель набирал в соцопросах лишь 3% голосов избирателей. Но действовал активно и к моменту прошедших на прошлой неделе первых дебатов республиканцев у него было уже около 9%. По итогам дебатов, многие эксперты и политики сошлись во мнении, что Рамасвами показал себя лучше других участников, в том числе губернатора Флориды Рона Десантиса, которого социологи ставили на второе место в борьбе за республиканскую номинацию после Трампа.
Во время предвыборной кампании в 2016 году появились обвинения о якобы связях Трампа с Москвой, которые отрицал и политик, и РФ. В мае спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами, а потому ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.