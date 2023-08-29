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СМИ рассказали о последствиях потепления Тихого океана - РИА Новости, 29.08.2023
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16:34 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/poteplenie-1892947715.html
СМИ рассказали о последствиях потепления Тихого океана
СМИ рассказали о последствиях потепления Тихого океана - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ рассказали о последствиях потепления Тихого океана
Сочетание глобального потепления и циклического явления, называемого "тихоокеанским десятилетним колебанием", может сделать циклоны вблизи экватора более... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:34
2023-08-29T16:34
индия
индийский океан
нью-йоркский университет
в мире
керала
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Сочетание глобального потепления и циклического явления, называемого "тихоокеанским десятилетним колебанием", может сделать циклоны вблизи экватора более частыми в ближайшие годы, сообщил журнал Nature Communications. В статье под названием "Тихоокеанские десятилетние колебания вызывают уменьшение количества околоэкваториальных циклонов в северной части Индийского океана", проведенной Аравийским центром климата и наук об окружающей среде, Нью-Йоркским университетом в Абу-Даби и авторами из метеорологического департамента Индии, отмечается, что частота низкоширотных циклонов (возникающих между 5 и 11 градусом северной широты) в постмуссонный сезон в северной части Индийского океана в последние десятилетия (1981-2010 года) снизилась на 43% по сравнению с предыдущими десятилетиями ( 1951-1980). Однако теперь частота циклонов снова увеличится из-за сочетания потепления океана и "тихоокеанского десятилетнего колебания". Это означает, что больше циклонов будет формироваться ближе к побережью полуострова Индии в северной части Индийского океана. "Это исследование было проведено в том числе и из-за циклона Окхи (2017 года), который опустошил индийский штат Керала и образовался вблизи экватора. Тропические циклоны крайне редко образуются вблизи экватора", - сказал М. Радживан, бывший секретарь индийского министерства наук о Земле и соавтор статьи. Тихоокеанское десятилетние колебание – это долговременное колебание Тихого океана, которое увеличивается и уменьшается примерно каждые 20–30 лет. Циклон Окхи в 2017 году вызвал хаос на юго-западном побережье Индии (штаты Керала, Карнатака) и Шри-Ланке и причинил ущерб на 920 миллионов долларов. В результате мощного циклона погибли около 884 человек. Окхи был первый очень сильный тропический циклон, сформировавшийся над морем с 1925 года.
https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html
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индия, индийский океан, нью-йоркский университет, в мире, керала
Индия, Индийский океан, Нью-Йоркский университет, В мире, Керала
СМИ рассказали о последствиях потепления Тихого океана

NC: потепление Тихого океана приведет к росту числа циклонов над Индией

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Сочетание глобального потепления и циклического явления, называемого "тихоокеанским десятилетним колебанием", может сделать циклоны вблизи экватора более частыми в ближайшие годы, сообщил журнал Nature Communications.
В статье под названием "Тихоокеанские десятилетние колебания вызывают уменьшение количества околоэкваториальных циклонов в северной части Индийского океана", проведенной Аравийским центром климата и наук об окружающей среде, Нью-Йоркским университетом в Абу-Даби и авторами из метеорологического департамента Индии, отмечается, что частота низкоширотных циклонов (возникающих между 5 и 11 градусом северной широты) в постмуссонный сезон в северной части Индийского океана в последние десятилетия (1981-2010 года) снизилась на 43% по сравнению с предыдущими десятилетиями ( 1951-1980).
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Однако теперь частота циклонов снова увеличится из-за сочетания потепления океана и "тихоокеанского десятилетнего колебания". Это означает, что больше циклонов будет формироваться ближе к побережью полуострова Индии в северной части Индийского океана.
«
"Это исследование было проведено в том числе и из-за циклона Окхи (2017 года), который опустошил индийский штат Керала и образовался вблизи экватора. Тропические циклоны крайне редко образуются вблизи экватора", - сказал М. Радживан, бывший секретарь индийского министерства наук о Земле и соавтор статьи.
Тихоокеанское десятилетние колебание – это долговременное колебание Тихого океана, которое увеличивается и уменьшается примерно каждые 20–30 лет.
Циклон Окхи в 2017 году вызвал хаос на юго-западном побережье Индии (штаты Керала, Карнатака) и Шри-Ланке и причинил ущерб на 920 миллионов долларов. В результате мощного циклона погибли около 884 человек. Окхи был первый очень сильный тропический циклон, сформировавшийся над морем с 1925 года.
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