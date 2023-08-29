СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла
Seznam Zprávy: в Чехии ищут подходящую кандидатуру на пост нового посла в России
Посольство Чехии в Москве. Архивное фото
ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Власти Чехии планируют направить в Москву нового посла, в настоящее время диппредставительство республики в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий, а посол Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге, сообщило во вторник издание Seznam Zprávy.
«
"Правительство (Чехии) собирается открыть новую главу в отношениях с Россией. Сейчас они находятся в дипломатической коме - действующий посол Витезслав Пивонька долго беспризорно находится в Праге, а чешское представительство в Москве фактически возглавляет дипломат низшего ранга Иржи Чистецкий. Источники Seznam Správy подтверждают информацию о скором официальном отзыве Пивоньки. Но затем следует несколько неожиданный шаг: правительство хочет отправить в Россию нового полноценного посла", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, развитие данной ситуации задерживает поиск подходящей кандидатуры на пост посла в Москве.
«
"Мы хотим иметь (такое) представительство в России, которое наилучшим образом отвечает чешским интересам, то есть, аналогичное тому, какое имеют наши союзники, с которыми мы координируем этот процесс", - заявил изданию Seznam Zprávy премьер Петр Фиала.
Большинство стран ЕС имеют в Москве послов, подчеркивает издание. По его данным, в последние недели сообщили о своем решении направить в Россию новых полноправных послов Великобритания и Германия.
«
"Правительство (Чехии) после запланированного отзыва Пивоньки, который является послом в РФ с 2018 года, склоняется к решению послать в Москву "свежего" дипломата в ранге посла, а не удерживать статус-кво с chargé d'affaires. В понедельник об этом велась дискуссия за закрытыми дверями и на совещании чешских послов (в МИД). В пользу поддержания прагматического коммуникационного канала с Россией должен был высказаться и глава МИД Ян Липавский", - написало издание.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк отказался комментировать для издания данную ситуацию.
«
"Будущее персональное обеспечение посольства в России мы не можем комментировать, поскольку речь идет о закрытой информации", - сказал Дрейк.
Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. В настоящее время в посольстве РФ в Праге работают 6 дипломатов. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно (на юго-востоке страны) и Карловых Варах (на западе страны). Кроме того, по крайней мере до марта 2024 года, прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своего генконсульства в Санкт-Петербурге и прекратила работу Чешского дома в Москве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал 16 февраля 2023 года распоряжение о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге.