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СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла - РИА Новости, 29.08.2023
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16:18 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/posol-1892939155.html
СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла
СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла
Власти Чехии планируют направить в Москву нового посла, в настоящее время диппредставительство республики в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий, а... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:18
2023-08-29T16:18
в мире
россия
чехия
москва
витезслав пивонька
дрейк
петр фиала
евросоюз
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ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Власти Чехии планируют направить в Москву нового посла, в настоящее время диппредставительство республики в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий, а посол Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге, сообщило во вторник издание Seznam Zprávy. "Правительство (Чехии) собирается открыть новую главу в отношениях с Россией. Сейчас они находятся в дипломатической коме - действующий посол Витезслав Пивонька долго беспризорно находится в Праге, а чешское представительство в Москве фактически возглавляет дипломат низшего ранга Иржи Чистецкий. Источники Seznam Správy подтверждают информацию о скором официальном отзыве Пивоньки. Но затем следует несколько неожиданный шаг: правительство хочет отправить в Россию нового полноценного посла", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, развитие данной ситуации задерживает поиск подходящей кандидатуры на пост посла в Москве. "Мы хотим иметь (такое) представительство в России, которое наилучшим образом отвечает чешским интересам, то есть, аналогичное тому, какое имеют наши союзники, с которыми мы координируем этот процесс", - заявил изданию Seznam Zprávy премьер Петр Фиала. Большинство стран ЕС имеют в Москве послов, подчеркивает издание. По его данным, в последние недели сообщили о своем решении направить в Россию новых полноправных послов Великобритания и Германия. "Правительство (Чехии) после запланированного отзыва Пивоньки, который является послом в РФ с 2018 года, склоняется к решению послать в Москву "свежего" дипломата в ранге посла, а не удерживать статус-кво с chargé d'affaires. В понедельник об этом велась дискуссия за закрытыми дверями и на совещании чешских послов (в МИД). В пользу поддержания прагматического коммуникационного канала с Россией должен был высказаться и глава МИД Ян Липавский", - написало издание. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк отказался комментировать для издания данную ситуацию. "Будущее персональное обеспечение посольства в России мы не можем комментировать, поскольку речь идет о закрытой информации", - сказал Дрейк. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. В настоящее время в посольстве РФ в Праге работают 6 дипломатов. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно (на юго-востоке страны) и Карловых Варах (на западе страны). Кроме того, по крайней мере до марта 2024 года, прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своего генконсульства в Санкт-Петербурге и прекратила работу Чешского дома в Москве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал 16 февраля 2023 года распоряжение о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге.
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в мире, россия, чехия, москва, витезслав пивонька, дрейк, петр фиала, евросоюз
В мире, Россия, Чехия, Москва, Витезслав Пивонька, Дрейк, Петр Фиала, Евросоюз
СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла

Seznam Zprávy: в Чехии ищут подходящую кандидатуру на пост нового посла в России

© АГН "Москва"Посольство Чехии в Москве
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© АГН "Москва"
Посольство Чехии в Москве. Архивное фото
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ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Власти Чехии планируют направить в Москву нового посла, в настоящее время диппредставительство республики в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий, а посол Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге, сообщило во вторник издание Seznam Zprávy.
«
"Правительство (Чехии) собирается открыть новую главу в отношениях с Россией. Сейчас они находятся в дипломатической коме - действующий посол Витезслав Пивонька долго беспризорно находится в Праге, а чешское представительство в Москве фактически возглавляет дипломат низшего ранга Иржи Чистецкий. Источники Seznam Správy подтверждают информацию о скором официальном отзыве Пивоньки. Но затем следует несколько неожиданный шаг: правительство хочет отправить в Россию нового полноценного посла", - говорится в сообщении.
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Как уточняет издание, развитие данной ситуации задерживает поиск подходящей кандидатуры на пост посла в Москве.
«
"Мы хотим иметь (такое) представительство в России, которое наилучшим образом отвечает чешским интересам, то есть, аналогичное тому, какое имеют наши союзники, с которыми мы координируем этот процесс", - заявил изданию Seznam Zprávy премьер Петр Фиала.
Большинство стран ЕС имеют в Москве послов, подчеркивает издание. По его данным, в последние недели сообщили о своем решении направить в Россию новых полноправных послов Великобритания и Германия.
«
"Правительство (Чехии) после запланированного отзыва Пивоньки, который является послом в РФ с 2018 года, склоняется к решению послать в Москву "свежего" дипломата в ранге посла, а не удерживать статус-кво с chargé d'affaires. В понедельник об этом велась дискуссия за закрытыми дверями и на совещании чешских послов (в МИД). В пользу поддержания прагматического коммуникационного канала с Россией должен был высказаться и глава МИД Ян Липавский", - написало издание.
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В свою очередь, пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк отказался комментировать для издания данную ситуацию.
«
"Будущее персональное обеспечение посольства в России мы не можем комментировать, поскольку речь идет о закрытой информации", - сказал Дрейк.
Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. В настоящее время в посольстве РФ в Праге работают 6 дипломатов. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно (на юго-востоке страны) и Карловых Варах (на западе страны). Кроме того, по крайней мере до марта 2024 года, прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своего генконсульства в Санкт-Петербурге и прекратила работу Чешского дома в Москве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал 16 февраля 2023 года распоряжение о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге.
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