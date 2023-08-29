https://ria.ru/20230829/posol-1892939155.html

СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла

СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла - РИА Новости, 29.08.2023

СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла

Власти Чехии планируют направить в Москву нового посла, в настоящее время диппредставительство республики в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий, а... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:18

2023-08-29T16:18

2023-08-29T16:18

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ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Власти Чехии планируют направить в Москву нового посла, в настоящее время диппредставительство республики в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий, а посол Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге, сообщило во вторник издание Seznam Zprávy. "Правительство (Чехии) собирается открыть новую главу в отношениях с Россией. Сейчас они находятся в дипломатической коме - действующий посол Витезслав Пивонька долго беспризорно находится в Праге, а чешское представительство в Москве фактически возглавляет дипломат низшего ранга Иржи Чистецкий. Источники Seznam Správy подтверждают информацию о скором официальном отзыве Пивоньки. Но затем следует несколько неожиданный шаг: правительство хочет отправить в Россию нового полноценного посла", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, развитие данной ситуации задерживает поиск подходящей кандидатуры на пост посла в Москве. "Мы хотим иметь (такое) представительство в России, которое наилучшим образом отвечает чешским интересам, то есть, аналогичное тому, какое имеют наши союзники, с которыми мы координируем этот процесс", - заявил изданию Seznam Zprávy премьер Петр Фиала. Большинство стран ЕС имеют в Москве послов, подчеркивает издание. По его данным, в последние недели сообщили о своем решении направить в Россию новых полноправных послов Великобритания и Германия. "Правительство (Чехии) после запланированного отзыва Пивоньки, который является послом в РФ с 2018 года, склоняется к решению послать в Москву "свежего" дипломата в ранге посла, а не удерживать статус-кво с chargé d'affaires. В понедельник об этом велась дискуссия за закрытыми дверями и на совещании чешских послов (в МИД). В пользу поддержания прагматического коммуникационного канала с Россией должен был высказаться и глава МИД Ян Липавский", - написало издание. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк отказался комментировать для издания данную ситуацию. "Будущее персональное обеспечение посольства в России мы не можем комментировать, поскольку речь идет о закрытой информации", - сказал Дрейк. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. В настоящее время в посольстве РФ в Праге работают 6 дипломатов. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно (на юго-востоке страны) и Карловых Варах (на западе страны). Кроме того, по крайней мере до марта 2024 года, прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своего генконсульства в Санкт-Петербурге и прекратила работу Чешского дома в Москве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал 16 февраля 2023 года распоряжение о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20230726/chekhiya-1886379576.html

https://ria.ru/20230721/neft-1885590676.html

https://ria.ru/20230703/chekhiya-1881872660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, чехия, москва, витезслав пивонька, дрейк, петр фиала, евросоюз