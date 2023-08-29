https://ria.ru/20230829/pomosch-1893009735.html

США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов - РИА Новости, 29.08.2023

США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, в него войдут средства для разминирования, боеприпасы, для артиллерии, ПВО и... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:11

2023-08-29T20:11

2023-08-29T20:38

в мире

сша

киев

украина

сергей лавров

нато

россия

карин жан-пьер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, в него войдут средства для разминирования, боеприпасы, для артиллерии, ПВО и HIMARS, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодня администрация Байдена объявляет о новом пакете военной помощи Украине… он включает дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов", - сообщила она во вторник журналистам.Согласно заявлению госдепа, общая сумма нового пакета помощи составит 250 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892523252.html

https://ria.ru/20230825/pomosch-1892182124.html

сша

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, сергей лавров, нато, россия, карин жан-пьер, дмитрий песков