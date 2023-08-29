https://ria.ru/20230829/pomosch-1893009735.html
США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов
США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов - РИА Новости, 29.08.2023
США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, в него войдут средства для разминирования, боеприпасы, для артиллерии, ПВО и... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:11
2023-08-29T20:11
2023-08-29T20:38
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, в него войдут средства для разминирования, боеприпасы, для артиллерии, ПВО и HIMARS, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Сегодня администрация Байдена объявляет о новом пакете военной помощи Украине… он включает дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов", - сообщила она во вторник журналистам.Согласно заявлению госдепа, общая сумма нового пакета помощи составит 250 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892523252.html
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в мире, сша, киев, украина, сергей лавров, нато, россия, карин жан-пьер, дмитрий песков
В мире, США, Киев, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Карин Жан-Пьер, Дмитрий Песков
США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов
США объявили об очередном пакете помощи Украине на 250 миллионов долларов