https://ria.ru/20230829/polsha-1892896545.html

В Польше от болезни легионеров умерли 14 человек

В Польше от болезни легионеров умерли 14 человек - РИА Новости, 29.08.2023

В Польше от болезни легионеров умерли 14 человек

Вспыхнувшая на юге Польши "болезнь легионеров" унесла жизни уже 14 человек, сообщает государственная санитарная инспекция Жешува. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:01

2023-08-29T14:01

2023-08-29T14:01

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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Вспыхнувшая на юге Польши "болезнь легионеров" унесла жизни уже 14 человек, сообщает государственная санитарная инспекция Жешува. Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. "В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 14 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 153 жителей региона", - говорится в сообщении. По данным санинспекции, источник заражения находился в водопроводе. В четырех из девяти проб воды, взятых для исследования 18 августа, обнаружены бактерии легионеллы. В субботу в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора. Дело о вспышке "болезни легионеров" расследует Агентство внутренней безопасности Польши.

https://ria.ru/20230811/bakteriya-1889595354.html

https://ria.ru/20220811/kaseres-1808924767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина