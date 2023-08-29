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В Польше от болезни легионеров умерли 14 человек
В Польше от болезни легионеров умерли 14 человек - РИА Новости, 29.08.2023
В Польше от болезни легионеров умерли 14 человек
Вспыхнувшая на юге Польши "болезнь легионеров" унесла жизни уже 14 человек, сообщает государственная санитарная инспекция Жешува. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:01
2023-08-29T14:01
2023-08-29T14:01
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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Вспыхнувшая на юге Польши "болезнь легионеров" унесла жизни уже 14 человек, сообщает государственная санитарная инспекция Жешува. Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. "В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 14 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 153 жителей региона", - говорится в сообщении. По данным санинспекции, источник заражения находился в водопроводе. В четырех из девяти проб воды, взятых для исследования 18 августа, обнаружены бактерии легионеллы. В субботу в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора. Дело о вспышке "болезни легионеров" расследует Агентство внутренней безопасности Польши.
https://ria.ru/20230811/bakteriya-1889595354.html
https://ria.ru/20220811/kaseres-1808924767.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина
В Польше от болезни легионеров умерли 14 человек
Вспыхнувшая на юге Польши болезнь легионеров унесла жизни уже 14 человек
ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Вспыхнувшая на юге Польши "болезнь легионеров" унесла жизни уже 14 человек, сообщает государственная санитарная инспекция Жешува.
Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной
.
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"В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 14 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 153 жителей региона", - говорится в сообщении.
По данным санинспекции, источник заражения находился в водопроводе. В четырех из девяти проб воды, взятых для исследования 18 августа, обнаружены бактерии легионеллы.
В субботу в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора. Дело о вспышке "болезни легионеров" расследует Агентство внутренней безопасности Польши.
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