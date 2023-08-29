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Кто на это пошел? Во Франции ужаснулись решению ЕС по Украине
Кто на это пошел? Во Франции ужаснулись решению ЕС по Украине - РИА Новости, 29.08.2023
Кто на это пошел? Во Франции ужаснулись решению ЕС по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине снаряды. Таким мнением в соцсети X поделился... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T06:08
2023-08-29T06:08
2023-08-29T08:08
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине снаряды. Таким мнением в соцсети X поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Урсула решила отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!" — высказался политик.Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз планирует поставить Украине снаряды на сумму 1,1 миллиард евро.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230827/frantsiya-1892529387.html
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в мире, украина, франция, москва, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сергей лавров
В мире, Украина, Франция, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров
Кто на это пошел? Во Франции ужаснулись решению ЕС по Украине
Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в разграблении армии из-за помощи Украине