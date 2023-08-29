https://ria.ru/20230829/peregovory-1892829545.html
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2023
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ
Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи, передал телеканал Habertürk со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:00
2023-08-29T10:00
2023-08-29T10:09
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реджеп тайип эрдоган
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в мире
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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи, передал телеканал Habertürk со ссылкой на источники.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи."При ситуации, когда господин Путин (Владимир, президент РФ) не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент (Тайип Эрдоган). Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи", - передал телеканал.
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сочи, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире
Сочи, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ
Habertürk: переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября