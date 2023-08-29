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Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2023
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10:00 29.08.2023 (обновлено: 10:09 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/peregovory-1892829545.html
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2023
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ
Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи, передал телеканал Habertürk со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:00
2023-08-29T10:09
сочи
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи, передал телеканал Habertürk со ссылкой на источники.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи."При ситуации, когда господин Путин (Владимир, президент РФ) не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент (Тайип Эрдоган). Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи", - передал телеканал.
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сочи, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире
Сочи, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября, пишут СМИ

Habertürk: переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи, передал телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи.
"При ситуации, когда господин Путин (Владимир, президент РФ) не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент (Тайип Эрдоган). Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи", - передал телеканал.
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СочиРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ мире
 
 
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