https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892828596.html

Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам

Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам - РИА Новости, 29.08.2023

Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам

ЦИК России начинает готовиться к выборам президента буквально на следующий день после завершения предыдущего голосования, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:56

2023-08-29T09:56

2023-08-29T11:12

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. ЦИК России начинает готовиться к выборам президента буквально на следующий день после завершения предыдущего голосования, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы начинаем готовиться к выборам президента буквально на следующий день после того, как прошли предыдущие выборы президента - это фигурально выражаясь", - сказала Памфилова. Председатель ЦИК пояснила, что процесс совершенствования избирательной системы во всех ее ипостасях идет постоянно: от президентских выборов – до следующих президентских, от думских – до следующих думских, от ЕДГ – до грядущего ЕДГ. "А в целом – каждая избирательная кампания должна закладывать крепкий кирпичик в общий электоральный фундамент… И каждая кампания, в том числе и нынешняя, добавляет что-то новое. А квинтэссенция всего, что мы сделали, всего нашего опыта, должна в полной мере проявиться на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России. Надеюсь, нам удастся взять на вооружение все лучшее, избавившись от всего худшего", - отметила она. Выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>

https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892824710.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как проголосовать онлайн в 2023 году Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-08-29T09:56 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова