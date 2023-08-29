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Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам - РИА Новости, 29.08.2023
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09:56 29.08.2023 (обновлено: 11:12 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892828596.html
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам - РИА Новости, 29.08.2023
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам
ЦИК России начинает готовиться к выборам президента буквально на следующий день после завершения предыдущего голосования, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:56
2023-08-29T11:12
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. ЦИК России начинает готовиться к выборам президента буквально на следующий день после завершения предыдущего голосования, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы начинаем готовиться к выборам президента буквально на следующий день после того, как прошли предыдущие выборы президента - это фигурально выражаясь", - сказала Памфилова. Председатель ЦИК пояснила, что процесс совершенствования избирательной системы во всех ее ипостасях идет постоянно: от президентских выборов – до следующих президентских, от думских – до следующих думских, от ЕДГ – до грядущего ЕДГ. "А в целом – каждая избирательная кампания должна закладывать крепкий кирпичик в общий электоральный фундамент… И каждая кампания, в том числе и нынешняя, добавляет что-то новое. А квинтэссенция всего, что мы сделали, всего нашего опыта, должна в полной мере проявиться на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России. Надеюсь, нам удастся взять на вооружение все лучшее, избавившись от всего худшего", - отметила она. Выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой &gt;&gt;&gt;
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Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам

Памфилова: ЦИК готовится к новым выборам президента уже после конца голосования

© Фото : пресс-служба ЦИК РФГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : пресс-служба ЦИК РФ
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. ЦИК России начинает готовиться к выборам президента буквально на следующий день после завершения предыдущего голосования, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы начинаем готовиться к выборам президента буквально на следующий день после того, как прошли предыдущие выборы президента - это фигурально выражаясь", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года
Вчера, 09:39
Председатель ЦИК пояснила, что процесс совершенствования избирательной системы во всех ее ипостасях идет постоянно: от президентских выборов – до следующих президентских, от думских – до следующих думских, от ЕДГ – до грядущего ЕДГ.
«
"А в целом – каждая избирательная кампания должна закладывать крепкий кирпичик в общий электоральный фундамент… И каждая кампания, в том числе и нынешняя, добавляет что-то новое. А квинтэссенция всего, что мы сделали, всего нашего опыта, должна в полной мере проявиться на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России. Надеюсь, нам удастся взять на вооружение все лучшее, избавившись от всего худшего", - отметила она.
Выборы президента в России должны пройти в 2024 году.
Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>
 
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