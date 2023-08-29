https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892828596.html
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам - РИА Новости, 29.08.2023
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам
ЦИК России начинает готовиться к выборам президента буквально на следующий день после завершения предыдущего голосования, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:56
2023-08-29T09:56
2023-08-29T11:12
политика
россия
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892826260_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2f142bde979116c50798215013f4b3f3.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. ЦИК России начинает готовиться к выборам президента буквально на следующий день после завершения предыдущего голосования, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы начинаем готовиться к выборам президента буквально на следующий день после того, как прошли предыдущие выборы президента - это фигурально выражаясь", - сказала Памфилова. Председатель ЦИК пояснила, что процесс совершенствования избирательной системы во всех ее ипостасях идет постоянно: от президентских выборов – до следующих президентских, от думских – до следующих думских, от ЕДГ – до грядущего ЕДГ. "А в целом – каждая избирательная кампания должна закладывать крепкий кирпичик в общий электоральный фундамент… И каждая кампания, в том числе и нынешняя, добавляет что-то новое. А квинтэссенция всего, что мы сделали, всего нашего опыта, должна в полной мере проявиться на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России. Надеюсь, нам удастся взять на вооружение все лучшее, избавившись от всего худшего", - отметила она. Выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>
https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892824710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892826260_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b90a9c2cb254e064c37156526d41a486.jpg
Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
2023-08-29T09:56
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам
Памфилова: ЦИК готовится к новым выборам президента уже после конца голосования
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. ЦИК России начинает готовиться к выборам президента буквально на следующий день после завершения предыдущего голосования, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы начинаем готовиться к выборам президента буквально на следующий день после того, как прошли предыдущие выборы президента - это фигурально выражаясь", - сказала Памфилова.
Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года
Председатель ЦИК пояснила, что процесс совершенствования избирательной системы во всех ее ипостасях идет постоянно: от президентских выборов – до следующих президентских, от думских – до следующих думских, от ЕДГ – до грядущего ЕДГ.
«
"А в целом – каждая избирательная кампания должна закладывать крепкий кирпичик в общий электоральный фундамент… И каждая кампания, в том числе и нынешняя, добавляет что-то новое. А квинтэссенция всего, что мы сделали, всего нашего опыта, должна в полной мере проявиться на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России. Надеюсь, нам удастся взять на вооружение все лучшее, избавившись от всего худшего", - отметила она.
Выборы президента в России должны пройти в 2024 году.