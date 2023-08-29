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Российские и зарубежные эксперты обсудили итоги саммита БРИКС

Российские и зарубежные эксперты обсудили итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 29.08.2023

Российские и зарубежные эксперты обсудили итоги саммита БРИКС

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся экспертный круглый стол Москва – Рио-де-Жанейро – Дели – Шанхай по итогам... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:09

2023-08-29T16:09

2023-08-29T16:09

москва

брикс

владимир давыдов

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МОСКВА, 29 августа – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся экспертный круглый стол Москва – Рио-де-Жанейро – Дели – Шанхай по итогам 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге.На площадке в Москве выступили директор Института экономики РАН, член Национального комитета по исследованию БРИКС Михаил Головнин и председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов, в онлайн-формате к дискуссии присоединились старший исследователь Политического центра БРИКС Карлос Фредерико Коэльо, директор Института БРИКС Индии в Дели Бинод Сингх Аджатшатру и доцент Школы политики и международных отношений, заместитель директора Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.Старший исследователь Политического центра БРИКС Карлос Фредерико Коэльо отметил очевидную экономическую и политическую силу объединения: "Страны БРИКС постоянно подчеркивали идею о том, что они хотят уравновесить международный порядок и экономическую систему, сформированную после Второй мировой войны. Естественно, это очень амбициозный проект, и на его реализацию уйдут многие и многие годы. Для этого потребуется огромная политическая воля. Мне кажется, можно заключить, что эта политическая воля существует, и страны БРИКС хотят построить более многополярный мир". Эксперт отметил, что включение Аргентины в группу БРИКС имело большое значение для Бразилии: "Конечно же, для Бразилии это главный торговый партнер в Латинской Америке. Аргентина последние 25 испытывает большие сложности с доступом к рынкам долларового капитала. С точки зрения Бразилии, Аргентина очень важная страна. Мы могли бы оптимизировать наши денежно-валютные отношения".Директор Института экономики РАН, член Национального комитета по исследованию БРИКС Михаил Головнин, комментируя вопрос о потенциальной валюте БРИКС и развитии процессов цифровизации отметил: "Все страны БРИКС так или иначе планируют ввести так называемые цифровые валюты центральных банков – CBDC. А вот уже в рамках этих цифровых валют центральных банков есть проекты многосторонних цифровых валют, так называемые Multi-CBDC". Эксперт привел в пример проекты mBridge с участием Китая и ОАЭ, Project Dunbar с участием ЮАР. "Центральная проблема не в валюте, как в таковой, а в организации платежей и расчетов в обход тех монопольных механизмов, которые контролируются ведущими развитыми странами", - отметил Головнин.Председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов охарактеризовал прошедший саммит как прорывной: "Последние годы, в общем, были периодами малой активности БРИКС на международной арене и в двухсторонних отношениях между членами этого объединения". Эксперт подчеркнул, что цивилизационная репрезентативность стран БРИКС существенно повышается, а присоединение новых мусульманских стран, исповедующих ислам суннитского и шиитского толка, позволит, в том числе серьезно увеличить ресурсную базу Нового банка развития БРИКС. Давыдов призвал не опасаться растущего разнообразия объединения: "Нужно создать такую ситуацию, и я надеюсь, она будет создана в конечном итоге, когда консенсус не становится препятствием на решении стратегических проблем".Директор Института БРИКС Индии в Дели Бинод Сингх Аджатшатру, комментируя экономический аспект сотрудничества в рамках БРИКС, отметил: "Пришло время проводить платежи, опираясь на собственные национальные валюты, пусть пока не в небольшом объеме, но тем не менее. Мы должны создать такую интегрированную систему платежей, которая бы функционировала в рамках БРИКС, объединяя Китай, Индию, Россию, Бразилию и Южную Африку". Эксперт обратил внимание, что членам БРИКС необходимо быть готовым к тому, что западные структуры будут предпринимать усилия для саботирования инициатив БРИКС.Доцент Школы политики и международных отношений, заместитель директора Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь подчеркнул, что БРИКС проходит очень важный этап развития, становясь значимой международной организацией и выразителем голоса коллективного юга: "Суть БРИКС заключается в том, что потенциал объединения и ее основы сильно отличаются от ряда других международных организаций. БРИКС – это страны, объединенные не общим культурным или религиозным контекстом. В этом есть как плюсы, так и плюсы, но это очень гибкая, гетерогенная организация, и у нее есть своя разнообразная повестка".

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, брикс, владимир давыдов