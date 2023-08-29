Российские и зарубежные эксперты обсудили итоги саммита БРИКС
© РИА Новости / Виталий Белоусов В пресс-центре "России сегодня" состоялся экспертный круглый стол Москва – Рио-де-Жанейро – Дели – Шанхай
МОСКВА, 29 августа – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся экспертный круглый стол Москва – Рио-де-Жанейро – Дели – Шанхай по итогам 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
На площадке в Москве выступили директор Института экономики РАН, член Национального комитета по исследованию БРИКС Михаил Головнин и председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов, в онлайн-формате к дискуссии присоединились старший исследователь Политического центра БРИКС Карлос Фредерико Коэльо, директор Института БРИКС Индии в Дели Бинод Сингх Аджатшатру и доцент Школы политики и международных отношений, заместитель директора Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.
Старший исследователь Политического центра БРИКС Карлос Фредерико Коэльо отметил очевидную экономическую и политическую силу объединения: "Страны БРИКС постоянно подчеркивали идею о том, что они хотят уравновесить международный порядок и экономическую систему, сформированную после Второй мировой войны. Естественно, это очень амбициозный проект, и на его реализацию уйдут многие и многие годы. Для этого потребуется огромная политическая воля. Мне кажется, можно заключить, что эта политическая воля существует, и страны БРИКС хотят построить более многополярный мир". Эксперт отметил, что включение Аргентины в группу БРИКС имело большое значение для Бразилии: "Конечно же, для Бразилии это главный торговый партнер в Латинской Америке. Аргентина последние 25 испытывает большие сложности с доступом к рынкам долларового капитала. С точки зрения Бразилии, Аргентина очень важная страна. Мы могли бы оптимизировать наши денежно-валютные отношения".
© РИА Новости / Виталий Белоусов Директор Института экономики РАН, член Национального комитета по исследованию БРИКС Михаил Головнин
Директор Института экономики РАН, член Национального комитета по исследованию БРИКС Михаил Головнин
Директор Института экономики РАН, член Национального комитета по исследованию БРИКС Михаил Головнин, комментируя вопрос о потенциальной валюте БРИКС и развитии процессов цифровизации отметил: "Все страны БРИКС так или иначе планируют ввести так называемые цифровые валюты центральных банков – CBDC. А вот уже в рамках этих цифровых валют центральных банков есть проекты многосторонних цифровых валют, так называемые Multi-CBDC". Эксперт привел в пример проекты mBridge с участием Китая и ОАЭ, Project Dunbar с участием ЮАР. "Центральная проблема не в валюте, как в таковой, а в организации платежей и расчетов в обход тех монопольных механизмов, которые контролируются ведущими развитыми странами", - отметил Головнин.
© РИА Новости / Виталий Белоусов Председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.
Председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.
Председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов охарактеризовал прошедший саммит как прорывной: "Последние годы, в общем, были периодами малой активности БРИКС на международной арене и в двухсторонних отношениях между членами этого объединения". Эксперт подчеркнул, что цивилизационная репрезентативность стран БРИКС существенно повышается, а присоединение новых мусульманских стран, исповедующих ислам суннитского и шиитского толка, позволит, в том числе серьезно увеличить ресурсную базу Нового банка развития БРИКС. Давыдов призвал не опасаться растущего разнообразия объединения: "Нужно создать такую ситуацию, и я надеюсь, она будет создана в конечном итоге, когда консенсус не становится препятствием на решении стратегических проблем".
Директор Института БРИКС Индии в Дели Бинод Сингх Аджатшатру, комментируя экономический аспект сотрудничества в рамках БРИКС, отметил: "Пришло время проводить платежи, опираясь на собственные национальные валюты, пусть пока не в небольшом объеме, но тем не менее. Мы должны создать такую интегрированную систему платежей, которая бы функционировала в рамках БРИКС, объединяя Китай, Индию, Россию, Бразилию и Южную Африку". Эксперт обратил внимание, что членам БРИКС необходимо быть готовым к тому, что западные структуры будут предпринимать усилия для саботирования инициатив БРИКС.
Доцент Школы политики и международных отношений, заместитель директора Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь подчеркнул, что БРИКС проходит очень важный этап развития, становясь значимой международной организацией и выразителем голоса коллективного юга: "Суть БРИКС заключается в том, что потенциал объединения и ее основы сильно отличаются от ряда других международных организаций. БРИКС – это страны, объединенные не общим культурным или религиозным контекстом. В этом есть как плюсы, так и плюсы, но это очень гибкая, гетерогенная организация, и у нее есть своя разнообразная повестка".