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Исследование показало отношение россиян к платному высшему образованию - РИА Новости, 29.08.2023
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03:36 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/obrazovanie-1892806556.html
Исследование показало отношение россиян к платному высшему образованию
Исследование показало отношение россиян к платному высшему образованию - РИА Новости, 29.08.2023
Исследование показало отношение россиян к платному высшему образованию
Более трети жителей России считают, что высшее образование должно быть только бесплатным: больше всего сторонников такой позиции на Северном Кавказе, показали... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T03:36
2023-08-29T03:36
общество
образование - общество
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более трети жителей России считают, что высшее образование должно быть только бесплатным: больше всего сторонников такой позиции на Северном Кавказе, показали результаты исследования, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" для РИА Новости. "По мнению 39% опрошенных, высшее образование должно быть исключительно бесплатным. Больше всего сторонников такой точки зрения на Северном Кавказе (55%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (28%)", - показало исследование. в котором приняли участие 1560 респондентов. При этом 56% полагают, что высшее образование должно быть на выбор платным и бесплатным. Еще 2% выступают только за платное высшее образование (в Москве и Московской области 4%), а 3% затруднились с ответом. Полученное высшее образование пригодилось 45% респондентов (25% скорее пригодилось, они используют в работе полученные в вузе навыки, 20% однозначно пригодилось, они работают по специальности диплома). А 20% заявили, что высшее образование им однозначно не пригодилось, поскольку они работают в совершенно другой сфере. Также 3% не пригодилось первое высшее образование и они получали второе. Не имеют высшего образования 27% опрошенных (на Дальнем Востоке - 34%, в Московском регионе и Центральном федеральном округе - по 23%). Еще 6% получают высшее образование сейчас или планируют поступать в вузы. Отвечая на открытый вопрос о наиболее предпочтительном варианте высшего образования для своих детей или внуков (можно было давать более одного варианта ответа), 39% выбрали программирование и ИТ-технологии, 26% медицину и биологию, 19% юриспруденцию, 16% банковское дело (больше других на Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе - по 18%). Сферу строительства лучшим вариантом высшего образования для детей и внуков назвали 15%, производство – 14%, бухгалтерию и финансы - 12%, транспорт и логистику - 9%, педагогику, психологию, математику, физику, химию, маркетинг, рекламу, РR и военные специальности - по 8%. Гуманитарные науки в качестве возможного высшего образования для своих потомков привлекают лишь 6% опрошенных.
https://ria.ru/20230823/abiturienty-1891759756.html
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общество, образование - общество, россия
Общество, Образование - Общество, Россия
Исследование показало отношение россиян к платному высшему образованию

Исследование: 39% россиян считают, что высшее образование должно быть бесплатным

© iStock.com / DusanManicДевушка выбирает книгу
Девушка выбирает книгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Девушка выбирает книгу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более трети жителей России считают, что высшее образование должно быть только бесплатным: больше всего сторонников такой позиции на Северном Кавказе, показали результаты исследования, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" для РИА Новости.
«
"По мнению 39% опрошенных, высшее образование должно быть исключительно бесплатным. Больше всего сторонников такой точки зрения на Северном Кавказе (55%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (28%)", - показало исследование. в котором приняли участие 1560 респондентов.
При этом 56% полагают, что высшее образование должно быть на выбор платным и бесплатным. Еще 2% выступают только за платное высшее образование (в Москве и Московской области 4%), а 3% затруднились с ответом.
Полученное высшее образование пригодилось 45% респондентов (25% скорее пригодилось, они используют в работе полученные в вузе навыки, 20% однозначно пригодилось, они работают по специальности диплома). А 20% заявили, что высшее образование им однозначно не пригодилось, поскольку они работают в совершенно другой сфере. Также 3% не пригодилось первое высшее образование и они получали второе.
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Не имеют высшего образования 27% опрошенных (на Дальнем Востоке - 34%, в Московском регионе и Центральном федеральном округе - по 23%). Еще 6% получают высшее образование сейчас или планируют поступать в вузы.
Отвечая на открытый вопрос о наиболее предпочтительном варианте высшего образования для своих детей или внуков (можно было давать более одного варианта ответа), 39% выбрали программирование и ИТ-технологии, 26% медицину и биологию, 19% юриспруденцию, 16% банковское дело (больше других на Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе - по 18%).
Сферу строительства лучшим вариантом высшего образования для детей и внуков назвали 15%, производство – 14%, бухгалтерию и финансы - 12%, транспорт и логистику - 9%, педагогику, психологию, математику, физику, химию, маркетинг, рекламу, РR и военные специальности - по 8%. Гуманитарные науки в качестве возможного высшего образования для своих потомков привлекают лишь 6% опрошенных.
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