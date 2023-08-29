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В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого - РИА Новости, 29.08.2023
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18:41 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/morozhenoe-1892994019.html
В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого
В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого - РИА Новости, 29.08.2023
В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого
Более 50 тонн мороженого экспортировали из Вологодской области в Израиль с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:41
2023-08-29T18:41
экономика
израиль
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
вологодская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Более 50 тонн мороженого экспортировали из Вологодской области в Израиль с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. "С начала 2023 года в Израиль экспортировано 52,6 тонны вологодского мороженого. Стоит отметить, что экспорт мороженого в Израиль уже превзошел результат прошлого года. За весь 2022 год эта страна получила 48,6 тонны холодного лакомства из Вологды", - говорится в сообщении. Одну из последних крупных партий вологодского мороженого в Израиль отправили из Санкт-Петербурга 23 августа. Больше всего в ней, как и в предыдущих поставках, было ванильного пломбира в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью. Спросом пользуются также эскимо в шоколаде и эскимо с миндалем и карамелью.
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израиль
вологодская область
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экономика, израиль, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), вологодская область, санкт-петербург
Экономика, Израиль, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Вологодская область, Санкт-Петербург
В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого

В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого за 2023 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство мороженого. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Более 50 тонн мороженого экспортировали из Вологодской области в Израиль с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
«
"С начала 2023 года в Израиль экспортировано 52,6 тонны вологодского мороженого. Стоит отметить, что экспорт мороженого в Израиль уже превзошел результат прошлого года. За весь 2022 год эта страна получила 48,6 тонны холодного лакомства из Вологды", - говорится в сообщении.
Одну из последних крупных партий вологодского мороженого в Израиль отправили из Санкт-Петербурга 23 августа. Больше всего в ней, как и в предыдущих поставках, было ванильного пломбира в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью. Спросом пользуются также эскимо в шоколаде и эскимо с миндалем и карамелью.
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ЭкономикаИзраильФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Вологодская областьСанкт-Петербург
 
 
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