https://ria.ru/20230829/morozhenoe-1892994019.html

В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого

В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого - РИА Новости, 29.08.2023

В Израиль экспортировали более 50 тонн вологодского мороженого

Более 50 тонн мороженого экспортировали из Вологодской области в Израиль с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:41

2023-08-29T18:41

2023-08-29T18:41

экономика

израиль

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

вологодская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Более 50 тонн мороженого экспортировали из Вологодской области в Израиль с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. "С начала 2023 года в Израиль экспортировано 52,6 тонны вологодского мороженого. Стоит отметить, что экспорт мороженого в Израиль уже превзошел результат прошлого года. За весь 2022 год эта страна получила 48,6 тонны холодного лакомства из Вологды", - говорится в сообщении. Одну из последних крупных партий вологодского мороженого в Израиль отправили из Санкт-Петербурга 23 августа. Больше всего в ней, как и в предыдущих поставках, было ванильного пломбира в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью. Спросом пользуются также эскимо в шоколаде и эскимо с миндалем и карамелью.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886862825.html

израиль

вологодская область

санкт-петербург

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экономика, израиль, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), вологодская область, санкт-петербург