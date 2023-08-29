https://ria.ru/20230829/mask-1892823387.html

Маск анонсировал меры за манипуляцию программой монетизации в X

Маск анонсировал меры за манипуляцию программой монетизации в X - РИА Новости, 29.08.2023

Маск анонсировал меры за манипуляцию программой монетизации в X

Владелец соцсети X (бывшая Twitter), американский предприниматель Илон Маск пригрозил блокировать аккаунты за попытки манипуляции программой монетизации... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:30

2023-08-29T09:30

2023-08-29T09:30

в мире

илон маск

twitter

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Владелец соцсети X (бывшая Twitter), американский предприниматель Илон Маск пригрозил блокировать аккаунты за попытки манипуляции программой монетизации контента, написал Маск на своей странице в соцсети. "Обратите внимание, что любые попытки манипулировать программой вознаграждения авторов на этой платформе приведут к блокировке аккаунта", - написал Маск. X в апреле добавила функцию монетизации, которая позволяет пользователям зарабатывать на контенте на своей ленте через введение платной подписки. Владелец соцсети Илон Маск уточнил, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе.

https://ria.ru/20230825/mask-1892127869.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, twitter