https://ria.ru/20230829/luna-1892805559.html

Эксперт заявил, что индийский луноход не сможет заснять обломки "Луны-25"

Эксперт заявил, что индийский луноход не сможет заснять обломки "Луны-25" - РИА Новости, 29.08.2023

Эксперт заявил, что индийский луноход не сможет заснять обломки "Луны-25"

Индийский луноход "Прагъян", доставленный 23 августа на южный полюс Луны, способен передвигаться лишь на небольшие расстояния, он не сможет добраться до места... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:03

2023-08-29T03:03

2023-08-29T03:07

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Индийский луноход "Прагъян", доставленный 23 августа на южный полюс Луны, способен передвигаться лишь на небольшие расстояния, он не сможет добраться до места падения российской межпланетной станции "Луна-25" и сфотографировать ее обломки, сообщил РИА Новости учёный, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. "В силу своих функций он не может этого сделать (сделать снимки разбившейся "Луны-25" - ред.). В принципе такую задачу можно выполнить, но это должна быть специальная отдельная задача и другой аппарат, существенно более сложный и дорогой", - сказал Эйсмонт. По его словам, индийский луноход способен передвигаться на "совсем небольшие" расстояния. Ранее индийская организация космических исследований сообщила, что луноход "Прагъян" передал первые данные о температуре разных слоев поверхности Луны. По данным сайта организации, мощность лунохода - 50 Ватт. Аппарат проработает всего один лунный день (14 земных суток). Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20230828/zatraty-1892594193.html

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космос - риа наука, луна, индия, земля, российская академия наук, наука