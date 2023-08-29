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Эксперт заявил, что индийский луноход не сможет заснять обломки "Луны-25" - РИА Новости, 29.08.2023
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Наука
 
03:03 29.08.2023 (обновлено: 03:07 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/luna-1892805559.html
Эксперт заявил, что индийский луноход не сможет заснять обломки "Луны-25"
Эксперт заявил, что индийский луноход не сможет заснять обломки "Луны-25" - РИА Новости, 29.08.2023
Эксперт заявил, что индийский луноход не сможет заснять обломки "Луны-25"
Индийский луноход "Прагъян", доставленный 23 августа на южный полюс Луны, способен передвигаться лишь на небольшие расстояния, он не сможет добраться до места... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T03:03
2023-08-29T03:07
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Индийский луноход "Прагъян", доставленный 23 августа на южный полюс Луны, способен передвигаться лишь на небольшие расстояния, он не сможет добраться до места падения российской межпланетной станции "Луна-25" и сфотографировать ее обломки, сообщил РИА Новости учёный, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. "В силу своих функций он не может этого сделать (сделать снимки разбившейся "Луны-25" - ред.). В принципе такую задачу можно выполнить, но это должна быть специальная отдельная задача и другой аппарат, существенно более сложный и дорогой", - сказал Эйсмонт. По его словам, индийский луноход способен передвигаться на "совсем небольшие" расстояния. Ранее индийская организация космических исследований сообщила, что луноход "Прагъян" передал первые данные о температуре разных слоев поверхности Луны. По данным сайта организации, мощность лунохода - 50 Ватт. Аппарат проработает всего один лунный день (14 земных суток). Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли.
https://ria.ru/20230828/zatraty-1892594193.html
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космос - риа наука, луна, индия, земля, российская академия наук, наука
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Эксперт заявил, что индийский луноход не сможет заснять обломки "Луны-25"

Эксперт: индийский луноход не сможет добраться до места падения "Луны-25"

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкАвтоматическая станция "Луна-25" перед отправкой в космос
Автоматическая станция Луна-25 перед отправкой в космос
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Автоматическая станция "Луна-25" перед отправкой в космос. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Индийский луноход "Прагъян", доставленный 23 августа на южный полюс Луны, способен передвигаться лишь на небольшие расстояния, он не сможет добраться до места падения российской межпланетной станции "Луна-25" и сфотографировать ее обломки, сообщил РИА Новости учёный, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
«
"В силу своих функций он не может этого сделать (сделать снимки разбившейся "Луны-25" - ред.). В принципе такую задачу можно выполнить, но это должна быть специальная отдельная задача и другой аппарат, существенно более сложный и дорогой", - сказал Эйсмонт.
По его словам, индийский луноход способен передвигаться на "совсем небольшие" расстояния.
Ранее индийская организация космических исследований сообщила, что луноход "Прагъян" передал первые данные о температуре разных слоев поверхности Луны. По данным сайта организации, мощность лунохода - 50 Ватт. Аппарат проработает всего один лунный день (14 земных суток).
Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли.
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