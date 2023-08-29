Конкурсанты из 19 стран примут участие в инклюзивных играх в Липецке
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиКонкурсанты из 19 стран примут участие в инклюзивных играх в Липецке
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Конкурсанты из 19 стран примут участие в инклюзивных играх в Липецке
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Липецк впервые принимает у себя III Международные инклюзивные творческие игры — состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей региональных фестивалей России и стран мира из числа людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в финале конкурсной программы в Липецке примут участие более трех тысяч конкурсантов из 79 регионов России, а также представители 19 стран: Латвии, Белоруссии, Армении, Израиля, Ирана, Узбекистана, Ливана, Азербайджана, Малайзии, Индии, Китая, Таджикистана, Алжира, Сенегала, Кении, Непала, ОАЭ, Пакистана и Турции. В 32 номинациях по восьми видам искусства 1,2 тысячи участников будут соревноваться в Липецке очно, 1,8 тысячи – в заочном формате. Победители получат специально разработанные медали.
Артамонов отметил, что мероприятия реализуются совместно правительством Липецкой области, администрацией города Липецка, Союзом всероссийских и ведущих организаций инвалидов "АбиАрт", ассоциацией "Больше чем добро", общественной организацией "Центр поддержки культурных традиций "Культура-Взаимодействие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Это очень важное событие для города и области. Подготовка идет на самом высоком уровне и со всей ответственностью. Надеемся, что гости и участники Игр отметят старания организаторов", — сказал Артамонов.