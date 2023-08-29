https://ria.ru/20230829/lipetsk-1892851663.html

Конкурсанты из 19 стран примут участие в инклюзивных играх в Липецке

Конкурсанты из 19 стран примут участие в инклюзивных играх в Липецке - РИА Новости, 29.08.2023

Конкурсанты из 19 стран примут участие в инклюзивных играх в Липецке

Липецк впервые принимает у себя III Международные инклюзивные творческие игры — состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:31

2023-08-29T11:31

2023-08-29T11:31

липецкая область

липецк

игорь артамонов

президентский фонд культурных инициатив

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ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Липецк впервые принимает у себя III Международные инклюзивные творческие игры — состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей региональных фестивалей России и стран мира из числа людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в финале конкурсной программы в Липецке примут участие более трех тысяч конкурсантов из 79 регионов России, а также представители 19 стран: Латвии, Белоруссии, Армении, Израиля, Ирана, Узбекистана, Ливана, Азербайджана, Малайзии, Индии, Китая, Таджикистана, Алжира, Сенегала, Кении, Непала, ОАЭ, Пакистана и Турции. В 32 номинациях по восьми видам искусства 1,2 тысячи участников будут соревноваться в Липецке очно, 1,8 тысячи – в заочном формате. Победители получат специально разработанные медали. Артамонов отметил, что мероприятия реализуются совместно правительством Липецкой области, администрацией города Липецка, Союзом всероссийских и ведущих организаций инвалидов "АбиАрт", ассоциацией "Больше чем добро", общественной организацией "Центр поддержки культурных традиций "Культура-Взаимодействие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. "Это очень важное событие для города и области. Подготовка идет на самом высоком уровне и со всей ответственностью. Надеемся, что гости и участники Игр отметят старания организаторов", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230828/edinoborstva-1892685179.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, президентский фонд культурных инициатив