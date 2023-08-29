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Первый построенный в России лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям - РИА Новости, 29.08.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
16:07 29.08.2023 (обновлено: 16:35 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/layner-1892932541.html
Первый построенный в России лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям
Первый построенный в России лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям - РИА Новости, 29.08.2023
Первый построенный в России лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям
Первый построенный в России круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям в водах Волги и Каспийского моря, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:07
2023-08-29T16:35
экономика
россия
игорь бабушкин
объединенная судостроительная корпорация
черное море
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Первый построенный в России круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям в водах Волги и Каспийского моря, сообщает администрация губернатора региона. Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" построили в России для круизов по Каспийскому и Черному морям на производственной площадке судостроительного завода "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) по проекту PV300VD для оператора "Мостурфлот". Пассажирам будут доступны рестораны, спа-салоны, тренажерные залы, бассейн и сауна. Всего в "плавучем отеле" 155 кают на 310 мест. Обслуживать туристов будут 90 сотрудников, в том числе члены экипажа. "В Астраханской области круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям. Тестировать судно будут на речных и морских просторах до конца года", - говорится в сообщении. Отмечается, что его планируют ввести в эксплуатацию к следующему туристическому сезону. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, оценившего готовность теплохода, строительство подобных кораблей поможет развивать круизный туризм в Астраханской области и в России в целом. Международные партнеры из Ирана, Туркмении и Казахстана готовы рассмотреть создание новых круизных маршрутов, отметил он. "Петр Первый" будет следовать по Волге, Каспийскому, Азовскому и Черному морям с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу. "Суда такого класса не строились в России более 60 лет. При создании лайнера "Петр Великий" астраханские корабелы освоили новое направление судостроения. Это позволит нашему региону принимать заказы на аналогичные работы. Готовы оказать поддержку для продолжения проекта и серийному строительству, в том числе для наших партнеров из прикаспийских государств", - приводятся в сообщении слова Бабушкина.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1890047435.html
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экономика, россия, игорь бабушкин, объединенная судостроительная корпорация, черное море
Экономика, Россия, Игорь Бабушкин, Объединенная судостроительная корпорация, Черное море, Астраханская область
Первый построенный в России лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям

Первый построенный в России круизный лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям

© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской областиВ Астраханской области круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям
В Астраханской области круизный лайнер Петр Великий готовят к ходовым испытаниям - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
В Астраханской области круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Первый построенный в России круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям в водах Волги и Каспийского моря, сообщает администрация губернатора региона.
Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" построили в России для круизов по Каспийскому и Черному морям на производственной площадке судостроительного завода "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) по проекту PV300VD для оператора "Мостурфлот". Пассажирам будут доступны рестораны, спа-салоны, тренажерные залы, бассейн и сауна. Всего в "плавучем отеле" 155 кают на 310 мест. Обслуживать туристов будут 90 сотрудников, в том числе члены экипажа.
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской областиВ Астраханской области круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям
В Астраханской области круизный лайнер Петр Великий готовят к ходовым испытаниям - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
В Астраханской области круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям
«
"В Астраханской области круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям. Тестировать судно будут на речных и морских просторах до конца года", - говорится в сообщении. Отмечается, что его планируют ввести в эксплуатацию к следующему туристическому сезону.
По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, оценившего готовность теплохода, строительство подобных кораблей поможет развивать круизный туризм в Астраханской области и в России в целом. Международные партнеры из Ирана, Туркмении и Казахстана готовы рассмотреть создание новых круизных маршрутов, отметил он.
«
"Петр Первый" будет следовать по Волге, Каспийскому, Азовскому и Черному морям с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу.
"Суда такого класса не строились в России более 60 лет. При создании лайнера "Петр Великий" астраханские корабелы освоили новое направление судостроения. Это позволит нашему региону принимать заказы на аналогичные работы. Готовы оказать поддержку для продолжения проекта и серийному строительству, в том числе для наших партнеров из прикаспийских государств", - приводятся в сообщении слова Бабушкина.
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Астраханская областьЭкономикаРоссияИгорь БабушкинОбъединенная судостроительная корпорацияЧерное море
 
 
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