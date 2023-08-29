https://ria.ru/20230829/layner-1892932541.html

Первый построенный в России лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям

Первый построенный в России лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям - РИА Новости, 29.08.2023

Первый построенный в России лайнер "Петр Великий" готовят к испытаниям

Первый построенный в России круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям в водах Волги и Каспийского моря, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:07

2023-08-29T16:07

2023-08-29T16:35

экономика

россия

игорь бабушкин

объединенная судостроительная корпорация

черное море

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Первый построенный в России круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям в водах Волги и Каспийского моря, сообщает администрация губернатора региона. Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" построили в России для круизов по Каспийскому и Черному морям на производственной площадке судостроительного завода "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) по проекту PV300VD для оператора "Мостурфлот". Пассажирам будут доступны рестораны, спа-салоны, тренажерные залы, бассейн и сауна. Всего в "плавучем отеле" 155 кают на 310 мест. Обслуживать туристов будут 90 сотрудников, в том числе члены экипажа. "В Астраханской области круизный лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям. Тестировать судно будут на речных и морских просторах до конца года", - говорится в сообщении. Отмечается, что его планируют ввести в эксплуатацию к следующему туристическому сезону. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, оценившего готовность теплохода, строительство подобных кораблей поможет развивать круизный туризм в Астраханской области и в России в целом. Международные партнеры из Ирана, Туркмении и Казахстана готовы рассмотреть создание новых круизных маршрутов, отметил он. "Петр Первый" будет следовать по Волге, Каспийскому, Азовскому и Черному морям с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу. "Суда такого класса не строились в России более 60 лет. При создании лайнера "Петр Великий" астраханские корабелы освоили новое направление судостроения. Это позволит нашему региону принимать заказы на аналогичные работы. Готовы оказать поддержку для продолжения проекта и серийному строительству, в том числе для наших партнеров из прикаспийских государств", - приводятся в сообщении слова Бабушкина.

https://ria.ru/20230814/ukraina-1890047435.html

россия

черное море

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экономика, россия, игорь бабушкин, объединенная судостроительная корпорация, черное море