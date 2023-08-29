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Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 29.08.2023 (обновлено: 19:21 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/krym-1892992449.html
Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму
Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму
Украина сама решает, как проводить военные операции, заявили в Пентагоне, комментируя слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:35
2023-08-29T19:21
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
михаил подоляк
сергей аксенов (политик)
министерство обороны сша
госдума рф
оон
россия
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Украина сама решает, как проводить военные операции, заявили в Пентагоне, комментируя слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму. "США ясно давали понять, что Крым - это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России", - заявили РИА Новости в американском военном ведомстве. Так там ответили на просьбу прокомментировать слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе республики. Минобороны РФ также подтвердило, что "в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа", беспилотники были уничтожены над территорией Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев хочет верить в поддержку западными странами уничтожения "всего российского", в том числе в Крыму, но те понимают возможные риски от втягивания в конфликт, поэтому происходит столкновение разных точек зрения. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения, что западные страны согласовали Киеву удары по Крыму, отмечал, что это станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что "предсказания Апокалипсиса всё ближе". Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление, что западные страны согласовали Украине удары по полуострову, и призвал начать применять в отношении украинских войск боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230829/ataki-1892921354.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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владимир зеленский, михаил подоляк, сергей аксенов (политик), министерство обороны сша, госдума рф, оон, россия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Сергей Аксенов (политик), Министерство обороны США, Госдума РФ, ООН, Россия, Киев, Украина
Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму

Пентагон: Киев сам решает, как проводить военные операции

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Украина сама решает, как проводить военные операции, заявили в Пентагоне, комментируя слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму.
"США ясно давали понять, что Крым - это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России", - заявили РИА Новости в американском военном ведомстве.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Спикер крымского парламента заявил о готовности к возможным атакам Украины
Вчера, 15:26
Так там ответили на просьбу прокомментировать слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе республики. Минобороны РФ также подтвердило, что "в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа", беспилотники были уничтожены над территорией Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев хочет верить в поддержку западными странами уничтожения "всего российского", в том числе в Крыму, но те понимают возможные риски от втягивания в конфликт, поэтому происходит столкновение разных точек зрения.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения, что западные страны согласовали Киеву удары по Крыму, отмечал, что это станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что "предсказания Апокалипсиса всё ближе". Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление, что западные страны согласовали Украине удары по полуострову, и призвал начать применять в отношении украинских войск боеприпасы, которые еще не использовали в боях.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Киев - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Киев может не волноваться. В США о нем не забывают
28 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякСергей Аксенов (политик)Министерство обороны СШАГосдума РФООНРоссияКиевУкраина
 
 
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