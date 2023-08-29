https://ria.ru/20230829/krym-1892992449.html

Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму

Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023

Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму

Украина сама решает, как проводить военные операции, заявили в Пентагоне, комментируя слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:35

2023-08-29T18:35

2023-08-29T19:21

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

михаил подоляк

сергей аксенов (политик)

министерство обороны сша

госдума рф

оон

россия

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Украина сама решает, как проводить военные операции, заявили в Пентагоне, комментируя слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму. "США ясно давали понять, что Крым - это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России", - заявили РИА Новости в американском военном ведомстве. Так там ответили на просьбу прокомментировать слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе республики. Минобороны РФ также подтвердило, что "в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа", беспилотники были уничтожены над территорией Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев хочет верить в поддержку западными странами уничтожения "всего российского", в том числе в Крыму, но те понимают возможные риски от втягивания в конфликт, поэтому происходит столкновение разных точек зрения. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения, что западные страны согласовали Киеву удары по Крыму, отмечал, что это станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что "предсказания Апокалипсиса всё ближе". Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление, что западные страны согласовали Украине удары по полуострову, и призвал начать применять в отношении украинских войск боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230829/ataki-1892921354.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

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киев

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владимир зеленский, михаил подоляк, сергей аксенов (политик), министерство обороны сша, госдума рф, оон, россия, киев, украина