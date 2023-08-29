https://ria.ru/20230829/krym-1892870208.html

В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины

В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины - РИА Новости, 29.08.2023

В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал ООН отреагировать на угрозы ударов РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:13

2023-08-29T12:13

2023-08-29T12:13

специальная военная операция на украине

россия

киев

михаил подоляк

владимир путин

украина

владимир зеленский

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал ООН отреагировать на угрозы ударов по крымчанам со стороны Украины. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Киевский режим в открытую говорит о покушении на мирных жителей, которые живут в многонациональном Крыму, на народы, которые считают себя частью великой России. Считаю, что ООН обязана отреагировать на террористические угрозы киевских преступников и убийц", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, угрозы, исходящие из Киева, в очередной раз доказывают, что цели специальной военной операции должны быть доведены до конца. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230829/krym-1892816986.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

киев

украина

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россия, киев, михаил подоляк, владимир путин, украина, владимир зеленский, оон