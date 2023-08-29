Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/krym-1892870208.html
В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины
В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины - РИА Новости, 29.08.2023
В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал ООН отреагировать на угрозы ударов РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:13
2023-08-29T12:13
специальная военная операция на украине
россия
киев
михаил подоляк
владимир путин
украина
владимир зеленский
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал ООН отреагировать на угрозы ударов по крымчанам со стороны Украины. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Киевский режим в открытую говорит о покушении на мирных жителей, которые живут в многонациональном Крыму, на народы, которые считают себя частью великой России. Считаю, что ООН обязана отреагировать на террористические угрозы киевских преступников и убийц", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, угрозы, исходящие из Киева, в очередной раз доказывают, что цели специальной военной операции должны быть доведены до конца. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230829/krym-1892816986.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, михаил подоляк, владимир путин, украина, владимир зеленский, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, ООН
В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины

Шонус: ООН обязана отреагировать на угрозы ударов по Крыму со стороны Украины

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал ООН отреагировать на угрозы ударов по крымчанам со стороны Украины.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Медведев отреагировал на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
Вчера, 08:36
"Киевский режим в открытую говорит о покушении на мирных жителей, которые живут в многонациональном Крыму, на народы, которые считают себя частью великой России. Считаю, что ООН обязана отреагировать на террористические угрозы киевских преступников и убийц", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, угрозы, исходящие из Киева, в очередной раз доказывают, что цели специальной военной операции должны быть доведены до конца.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМихаил ПодолякВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала