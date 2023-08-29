В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины
Шонус: ООН обязана отреагировать на угрозы ударов по Крыму со стороны Украины
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал ООН отреагировать на угрозы ударов по крымчанам со стороны Украины.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
"Киевский режим в открытую говорит о покушении на мирных жителей, которые живут в многонациональном Крыму, на народы, которые считают себя частью великой России. Считаю, что ООН обязана отреагировать на террористические угрозы киевских преступников и убийц", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, угрозы, исходящие из Киева, в очередной раз доказывают, что цели специальной военной операции должны быть доведены до конца.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".