https://ria.ru/20230829/krasnova-1892975583.html
Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз
Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз - РИА Новости, 29.08.2023
Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз
Блогерша, ведущая и стендап-комик Наталья Краснова вышла замуж, о чем сообщила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:45
2023-08-29T17:45
2023-08-29T17:45
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Блогерша, ведущая и стендап-комик Наталья Краснова вышла замуж, о чем сообщила на своей странице в соцсети. Избранником 43-летней знаменитости стал молодой человек по имени Ринат. По информации ряда СМИ, пара познакомилась в интернете. Молодожены расписались в МФЦ, после чего устроили фотосессию и поделились результатом в своих личных блогах. "Люблю тебя", – подписал кадры супруг Красновой.Для свадьбы блогерша выбрала лаконичное, но при этом пикантное платье в бельевом стиле с открытой спиной. Для Натальи Красновой этот брак стал четвертым. Со своим третьим мужем знаменитость рассталась в прошлом году, заявив, что влюбилась в другого и переживала из-за большой разницы в возрасте (стендаперша была старше супруга на 16 лет. – Прим. ред.).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, свадьба, отношения
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Свадьба, отношения
Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз
Блогерша и ведущая Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Блогерша, ведущая и стендап-комик Наталья Краснова вышла замуж, о чем сообщила на своей странице в соцсети.
Избранником 43-летней знаменитости стал молодой человек по имени Ринат. По информации ряда СМИ, пара познакомилась в интернете.
Молодожены расписались в МФЦ, после чего устроили фотосессию и поделились результатом в своих личных блогах.
«
"Люблю тебя", – подписал кадры супруг Красновой.
Для свадьбы блогерша выбрала лаконичное, но при этом пикантное платье в бельевом стиле с открытой спиной.
Для Натальи Красновой этот брак стал четвертым.
Со своим третьим мужем знаменитость рассталась в прошлом году, заявив, что влюбилась в другого и переживала из-за большой разницы в возрасте (стендаперша была старше супруга на 16 лет. – Прим. ред.).
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