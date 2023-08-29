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Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз - РИА Новости, 29.08.2023
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Шоубиз
 
17:45 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/krasnova-1892975583.html
Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз
Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз - РИА Новости, 29.08.2023
Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз
Блогерша, ведущая и стендап-комик Наталья Краснова вышла замуж, о чем сообщила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:45
2023-08-29T17:45
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
свадьба
отношения
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Блогерша, ведущая и стендап-комик Наталья Краснова вышла замуж, о чем сообщила на своей странице в соцсети. Избранником 43-летней знаменитости стал молодой человек по имени Ринат. По информации ряда СМИ, пара познакомилась в интернете. Молодожены расписались в МФЦ, после чего устроили фотосессию и поделились результатом в своих личных блогах. &quot;Люблю тебя&quot;, – подписал кадры супруг Красновой.Для свадьбы блогерша выбрала лаконичное, но при этом пикантное платье в бельевом стиле с открытой спиной. Для Натальи Красновой этот брак стал четвертым. Со своим третьим мужем знаменитость рассталась в прошлом году, заявив, что влюбилась в другого и переживала из-за большой разницы в возрасте (стендаперша была старше супруга на 16 лет. – Прим. ред.).
https://ria.ru/20230828/slava-1892646332.html
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, свадьба, отношения
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Свадьба, отношения
Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз

Блогерша и ведущая Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкStаnd-up комик Наталья Краснова на премьере сериала "Кристина от А до Я" режиссера Дениса Виленкина в кинотеатре "Иллюзион" в Москве
Stаnd-up комик Наталья Краснова на премьере сериала Кристина от А до Я режиссера Дениса Виленкина в кинотеатре Иллюзион в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Блогерша, ведущая и стендап-комик Наталья Краснова вышла замуж, о чем сообщила на своей странице в соцсети.
© Фото : из соцсетей Натальи КрасновойБлогер Наталья Краснова в день свадьбы
Блогер Наталья Краснова в день свадьбы - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : из соцсетей Натальи Красновой
Блогер Наталья Краснова в день свадьбы
Избранником 43-летней знаменитости стал молодой человек по имени Ринат. По информации ряда СМИ, пара познакомилась в интернете.
Молодожены расписались в МФЦ, после чего устроили фотосессию и поделились результатом в своих личных блогах.
«

"Люблю тебя", – подписал кадры супруг Красновой.

Для свадьбы блогерша выбрала лаконичное, но при этом пикантное платье в бельевом стиле с открытой спиной.
Для Натальи Красновой этот брак стал четвертым.
Со своим третьим мужем знаменитость рассталась в прошлом году, заявив, что влюбилась в другого и переживала из-за большой разницы в возрасте (стендаперша была старше супруга на 16 лет. – Прим. ред.).
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