https://ria.ru/20230829/krasnova-1892975583.html

Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз

Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз - РИА Новости, 29.08.2023

Стендаперша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз

Блогерша, ведущая и стендап-комик Наталья Краснова вышла замуж, о чем сообщила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:45

2023-08-29T17:45

2023-08-29T17:45

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Блогерша, ведущая и стендап-комик Наталья Краснова вышла замуж, о чем сообщила на своей странице в соцсети. Избранником 43-летней знаменитости стал молодой человек по имени Ринат. По информации ряда СМИ, пара познакомилась в интернете. Молодожены расписались в МФЦ, после чего устроили фотосессию и поделились результатом в своих личных блогах. "Люблю тебя", – подписал кадры супруг Красновой.Для свадьбы блогерша выбрала лаконичное, но при этом пикантное платье в бельевом стиле с открытой спиной. Для Натальи Красновой этот брак стал четвертым. Со своим третьим мужем знаменитость рассталась в прошлом году, заявив, что влюбилась в другого и переживала из-за большой разницы в возрасте (стендаперша была старше супруга на 16 лет. – Прим. ред.).

https://ria.ru/20230828/slava-1892646332.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, свадьба, отношения