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Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ
Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ
В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T07:33
2023-08-29T07:33
2023-08-29T07:38
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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харьковская область
киев
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из "красной зоны" в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в случае выявления подлогов виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.
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в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Киев
Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ
Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия для проверки личного состава ВСУ
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из "красной зоны" в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, в случае выявления подлогов виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.
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