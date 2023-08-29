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Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 29.08.2023 (обновлено: 07:38 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/komissiya-1892812877.html
Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ
Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ
В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T07:33
2023-08-29T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
вооруженные силы украины
харьковская область
киев
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из "красной зоны" в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в случае выявления подлогов виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.
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харьковская область
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в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Киев
Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ

Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия для проверки личного состава ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые в ВСУ
Раненые в ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые в ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из "красной зоны" в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, в случае выявления подлогов виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныХарьковская областьКиев
 
 
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