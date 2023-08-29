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Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ

Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023

Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ

В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T07:33

2023-08-29T07:33

2023-08-29T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

вооруженные силы украины

харьковская область

киев

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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из "красной зоны" в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в случае выявления подлогов виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.

https://ria.ru/20230829/shok-1892802980.html

харьковская область

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в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, киев