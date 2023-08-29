https://ria.ru/20230829/festival-1892916293.html

Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского

Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского - РИА Новости, 29.08.2023

Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского

В день рождения музея в усадьбе Рязанка на родине выдающегося географа Петра Семенова-Тян-Шанского прошел традиционный фестиваль, посвященный началу музейной... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:18

2023-08-29T15:18

2023-08-29T15:18

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. В день рождения музея в усадьбе Рязанка на родине выдающегося географа Петра Семенова-Тян-Шанского прошел традиционный фестиваль, посвященный началу музейной деятельности; мероприятие посетили более одной тысячи человек, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на фестивале собрались гости из разных областей страны - Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Курской, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. На территории парка развернулись локации с мастер-классами, музыкой, фотозонами и угощениями. Артамонов отметил, что узнать больше об усадьбе и личности Семенова-Тян-Шанского можно было на экскурсиях по музею, в том числе и с помощью аудиогида. "Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230829/lipetsk-1892851663.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов