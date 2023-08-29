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Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского - РИА Новости, 29.08.2023
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Липецкая область
 
15:18 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/festival-1892916293.html
Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского
Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского - РИА Новости, 29.08.2023
Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского
В день рождения музея в усадьбе Рязанка на родине выдающегося географа Петра Семенова-Тян-Шанского прошел традиционный фестиваль, посвященный началу музейной... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:18
2023-08-29T15:18
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. В день рождения музея в усадьбе Рязанка на родине выдающегося географа Петра Семенова-Тян-Шанского прошел традиционный фестиваль, посвященный началу музейной деятельности; мероприятие посетили более одной тысячи человек, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на фестивале собрались гости из разных областей страны - Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Курской, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. На территории парка развернулись локации с мастер-классами, музыкой, фотозонами и угощениями. Артамонов отметил, что узнать больше об усадьбе и личности Семенова-Тян-Шанского можно было на экскурсиях по музею, в том числе и с помощью аудиогида. "Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии", – сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой областиСвыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского
Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. В день рождения музея в усадьбе Рязанка на родине выдающегося географа Петра Семенова-Тян-Шанского прошел традиционный фестиваль, посвященный началу музейной деятельности; мероприятие посетили более одной тысячи человек, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на фестивале собрались гости из разных областей страны - Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Курской, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. На территории парка развернулись локации с мастер-классами, музыкой, фотозонами и угощениями.
Конкурсанты из 19 стран примут участие в инклюзивных играх в Липецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Вчера, 11:31
Артамонов отметил, что узнать больше об усадьбе и личности Семенова-Тян-Шанского можно было на экскурсиях по музею, в том числе и с помощью аудиогида.
"Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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