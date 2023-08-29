Свыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой областиСвыше 1 тысячи туристов посетили фестиваль в усадьбе Семенова-Тян-Шанского
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. В день рождения музея в усадьбе Рязанка на родине выдающегося географа Петра Семенова-Тян-Шанского прошел традиционный фестиваль, посвященный началу музейной деятельности; мероприятие посетили более одной тысячи человек, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на фестивале собрались гости из разных областей страны - Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Курской, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. На территории парка развернулись локации с мастер-классами, музыкой, фотозонами и угощениями.
Артамонов отметил, что узнать больше об усадьбе и личности Семенова-Тян-Шанского можно было на экскурсиях по музею, в том числе и с помощью аудиогида.
"Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии", – сказал Артамонов.