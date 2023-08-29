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В Польше призвали Байдена построить элеваторы вдоль границы Украины

В Польше призвали Байдена построить элеваторы вдоль границы Украины - РИА Новости, 29.08.2023

В Польше призвали Байдена построить элеваторы вдоль границы Украины

Государственный секретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич призвала президента США Джо Байдена выполнить свое обещание и... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:11

2023-08-29T09:11

2023-08-29T09:11

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Государственный секретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич призвала президента США Джо Байдена выполнить свое обещание и построить элеваторы вдоль украинской границы, чтобы помочь фермерам, пострадавшим в результате конфликта на Украине. В июне 2022 года Байден заявил, что США и ЕС планируют построить на границах Украины, включая Польшу, временные хранилища для транспортировки пшеницы. Он отметил, что реализация этой задумки потребует времени, а строить хранилища будут, чтобы отправлять пшеницу в Европу и по всему миру. Байден тогда заявил, что на Украине находится 20 миллионов тонн зерна. Как заявила Эмилевич в интервью газете Financial Times, во время ее встречи с чиновниками в Вашингтоне в июле было очень мало подробностей по поводу обещаний президента США. "Байден дал это обещание публично..., но когда мы начали об этом спрашивать, никто из администрации (США) не был готов ответить на вопрос", - заявила она. Представитель Белого дома пока не ответил на запрос прокомментировать заявления польского чиновника. По данным Financial Times, дополнительные элеваторы, построенные вдоль границы, позволят польским фермерам хранить излишки зерна, а не продавать его со скидкой, как это произошло ранее в этом году. Издание также отмечает, что подобная критика со стороны союзника Вашингтона в Европе является "редким шагом". В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230829/proval-1892807105.html

https://ria.ru/20230829/vozdukh-1892808329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, джо байден