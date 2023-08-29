https://ria.ru/20230829/drony-1893004710.html

Украина рассчитывает до конца года произвести и закупить 200 тысяч дронов

Украина рассчитывает до конца года произвести и закупить 200 тысяч дронов - РИА Новости, 29.08.2023

Украина рассчитывает до конца года произвести и закупить 200 тысяч дронов

Украина рассчитывает до конца года произвести и закупить 200 тысяч дронов для ВСУ, сообщил во вторник глава госслужбы специальной связи и защиты информации... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T19:35

2023-08-29T19:35

2023-08-29T20:04

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украина рассчитывает до конца года произвести и закупить 200 тысяч дронов для ВСУ, сообщил во вторник глава госслужбы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрий Щиголь. "Мы ставили себе задание до конца года – 200 тысяч дронов. Это и те, что производит Украина, и те, что закупаются у других стран. Мы в принципе идем по плану – где-то 180-200 тысяч дронов у нас точно будет", - сказал Щиголь в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что за сутки на фронте ВСУ теряют 40-45 дронов, и одновременно восполнить подобные потери невозможно. Ранее Щиголь сообщал, что Украина выделила порядка 1 миллиарда долларов на закупку дронов, страна способна покрыть нужды в них на фронте всего на 40%. В марте глава Госспецсвязи Украины сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будет направлено дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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украина, вооруженные силы украины