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"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России
"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России - РИА Новости, 29.08.2023
"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России
Множество модификаций беспилотников, применяемых Россией в зоне спецоперации, парализует действия ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:00
2023-08-29T14:00
2023-08-29T14:15
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Множество модификаций беспилотников, применяемых Россией в зоне спецоперации, парализует действия ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на украинских военных."Мы сильно от них (русских. — Прим. ред.) отстаем", — прокомментировал ситуацию оператор БПЛА Николай Ворошов.Российская армия выпускает рои беспилотников "Ланцет", начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, и со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться, говорится в материале.Колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России."Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря", — подтвердил его слова солдат ВСУ.Ранее немецкий телеканал Welt уже отмечал уникальность российских FPV-дронов и "Ланцетов", назвав их феноменальными.
https://ria.ru/20230829/korruptsiya-1892846154.html
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в мире, технологии, вооруженные силы украины, welt, россия, forbes
В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины, Welt, Россия, Forbes
"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России
Forbes: Россия успешно применяет различные модели дронов на фронте