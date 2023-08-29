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"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России - РИА Новости, 29.08.2023
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14:00 29.08.2023 (обновлено: 14:15 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/drony-1892896173.html
"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России
"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России - РИА Новости, 29.08.2023
"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России
Множество модификаций беспилотников, применяемых Россией в зоне спецоперации, парализует действия ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:00
2023-08-29T14:15
в мире
технологии
вооруженные силы украины
welt
россия
forbes
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Множество модификаций беспилотников, применяемых Россией в зоне спецоперации, парализует действия ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на украинских военных."Мы сильно от них (русских. — Прим. ред.) отстаем", — прокомментировал ситуацию оператор БПЛА Николай Ворошов.Российская армия выпускает рои беспилотников "Ланцет", начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, и со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться, говорится в материале.Колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.&quot;Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря&quot;, — подтвердил его слова солдат ВСУ.Ранее немецкий телеканал Welt уже отмечал уникальность российских FPV-дронов и "Ланцетов", назвав их феноменальными.
https://ria.ru/20230829/korruptsiya-1892846154.html
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в мире, технологии, вооруженные силы украины, welt, россия, forbes
В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины, Welt, Россия, Forbes
"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России

Forbes: Россия успешно применяет различные модели дронов на фронте

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника
Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Множество модификаций беспилотников, применяемых Россией в зоне спецоперации, парализует действия ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на украинских военных.
"Мы сильно от них (русских. — Прим. ред.) отстаем", — прокомментировал ситуацию оператор БПЛА Николай Ворошов.
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Российская армия выпускает рои беспилотников "Ланцет", начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, и со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться, говорится в материале.
Колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.
«

"Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря", — подтвердил его слова солдат ВСУ.

Ранее немецкий телеканал Welt уже отмечал уникальность российских FPV-дронов и "Ланцетов", назвав их феноменальными.
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