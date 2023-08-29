https://ria.ru/20230829/deputaty-1893023959.html

Верховная рада предложила отправлять на фронт депутатов

Верховная рада предложила отправлять на фронт депутатов - РИА Новости, 29.08.2023

Верховная рада предложила отправлять на фронт депутатов

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:52

2023-08-29T21:52

2023-08-29T23:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр дубинский

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу. Инициатор законопроекта — депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. "В соответствии с действующими законодательными актами народные депутаты Украины освобождены от призыва на военную службу во время мобилизации и не участвуют в защите страны. <...> Это создает несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей всеми гражданами Украины", — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте парламента.Отмечается, что законопроект направлен на "законодательное обеспечение справедливой мобилизации на Украине во время военного положения". Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, предоставляющий адвокатам со стажем не менее десяти лет отсрочку от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители предприятий ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230825/vsu-1892331964.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины