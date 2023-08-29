https://ria.ru/20230829/bilet-1892808874.html

Пассажирам поездов конкретизировали список документов для покупки билета

Пассажирам поездов конкретизировали список документов для покупки билета - РИА Новости, 29.08.2023

Пассажирам поездов конкретизировали список документов для покупки билета

Пассажирам российских поездов конкретизировали список документов, по которым можно купить билет, выяснило РИА Новости из соответствующих правил. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T04:53

2023-08-29T04:53

2023-08-29T07:45

россия

общество

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пассажирам российских поездов конкретизировали список документов, по которым можно купить билет, выяснило РИА Новости из соответствующих правил. Минтранс России в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила являются основным документом, регламентирующим в России перевозку по железной дороге. "Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность. К документам, удостоверяющим личность, на основании которых осуществляется оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования, относятся", — говорится в правилах и ниже приводится полный перечень документов.Согласно вступающим в силу в пятницу правилам, купить билет можно, в том числе по паспорту гражданина России, дипломатическому и служебному паспорту, паспорту иностранного гражданина, временному удостоверению личности гражданина России, свидетельству о рождении (до 14 лет), удостоверению личности военнослужащего России или моряка, справке об освобождении из мест лишения свободы и другие. В прежних правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года, такого подробного списка не было.

https://ria.ru/20230829/pravo-1892804510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество