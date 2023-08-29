https://ria.ru/20230829/avtovaz-1892846646.html
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Granta с двигателями "Евро-5"
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Granta с двигателями "Евро-5" - РИА Новости, 29.08.2023
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Granta с двигателями "Евро-5"
"АвтоВАЗ" с 1 сентября возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта "Евро-5", говорится в сообщении... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:27
2023-08-29T11:27
2023-08-29T12:51
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 сентября возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта "Евро-5", говорится в сообщении автопроизводителя. В компании напомнили, что в силу санкционных ограничений в 2022 году "АвтоВАЗ" был вынужден временно перейти на более низкий "Евро-2". "С 1 сентября 2023 года АО "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5"… Новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada", - отметили в компании. "Эко-стандарт "Евро-5" возвращается на все семейство Lada Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 л.с. и 106 л.с", - добавил автопроизводитель. Автомобили прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты и испытания на электромагнитную совместимость. О появлении стандарта Евро-5 на других моделях Lada будет сообщено дополнительно. Рекомендованная розничная цена на Lada Granta с двигателем экокласса "Евро-5" мощностью 90 лошадиных сил составит от 784 900 рублей, с двигателем 106 лошадиных сил - от 925 900 рублей. "Цена на базовую, наиболее локализованную и доступную комплектацию Granta не изменяется и по-прежнему составляет менее 700 тыс. руб", - подчеркнули в компании. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230822/aura-1891499200.html
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экономика, авто, россия, автоваз
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Granta с двигателями "Евро-5"
"АвтоВАЗ" с 1 сентября возобновит выпуск Lada Granta с двигателями "Евро-5"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
"АвтоВАЗ" с 1 сентября возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта "Евро-5", говорится в сообщении
автопроизводителя.
В компании напомнили, что в силу санкционных ограничений в 2022 году "АвтоВАЗ" был вынужден временно перейти на более низкий "Евро-2".
«
"С 1 сентября 2023 года АО "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5"… Новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России
, что укрепляет технологический суверенитет Lada", - отметили в компании.
"Эко-стандарт "Евро-5" возвращается на все семейство Lada Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 л.с. и 106 л.с", - добавил автопроизводитель.
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Автомобили прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты и испытания на электромагнитную совместимость. О появлении стандарта Евро-5 на других моделях Lada будет сообщено дополнительно.
Рекомендованная розничная цена на Lada Granta с двигателем экокласса "Евро-5" мощностью 90 лошадиных сил составит от 784 900 рублей, с двигателем 106 лошадиных сил - от 925 900 рублей. "Цена на базовую, наиболее локализованную и доступную комплектацию Granta не изменяется и по-прежнему составляет менее 700 тыс. руб", - подчеркнули в компании.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
, Ижевске
и Санкт-Петербурге
. В середине мая прошлого года французский Renault
передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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