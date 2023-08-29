https://ria.ru/20230829/avdeeva-1893032258.html

Умерла сенатор Елена Авдеева

Умерла сенатор Елена Авдеева - РИА Новости, 29.08.2023

Умерла сенатор Елена Авдеева

Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева ушла из жизни на 56-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T23:03

2023-08-29T23:03

2023-08-29T23:33

вологодская область

россия

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева ушла из жизни на 56-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев."После тяжелой болезни ушла из жизни сенатор Елена Осиповна Авдеева. Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом, которая внесла огромный вклад в развитие родной Вологодской области", - написал парламентарий.

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вологодская область, россия, общество, совет федерации рф