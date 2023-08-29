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Умерла сенатор Елена Авдеева - РИА Новости, 29.08.2023
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23:03 29.08.2023 (обновлено: 23:33 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/avdeeva-1893032258.html
Умерла сенатор Елена Авдеева
Умерла сенатор Елена Авдеева - РИА Новости, 29.08.2023
Умерла сенатор Елена Авдеева
Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева ушла из жизни на 56-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий... РИА Новости, 29.08.2023
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вологодская область
россия
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева ушла из жизни на 56-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.&quot;После тяжелой болезни ушла из жизни сенатор Елена Осиповна Авдеева. Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом, которая внесла огромный вклад в развитие родной Вологодской области&quot;, - написал парламентарий.
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вологодская область, россия, общество, совет федерации рф
Вологодская область, Россия, Общество, Совет Федерации РФ
Умерла сенатор Елена Авдеева

Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева умерла после тяжелой болезни

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЕлена Авдеева
Елена Авдеева
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Елена Авдеева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева ушла из жизни на 56-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
«

"После тяжелой болезни ушла из жизни сенатор Елена Осиповна Авдеева. Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом, которая внесла огромный вклад в развитие родной Вологодской области", - написал парламентарий.

 
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