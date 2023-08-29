https://ria.ru/20230829/avdeeva-1893032258.html
Умерла сенатор Елена Авдеева
Умерла сенатор Елена Авдеева - РИА Новости, 29.08.2023
Умерла сенатор Елена Авдеева
Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева ушла из жизни на 56-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:03
2023-08-29T23:03
2023-08-29T23:33
вологодская область
россия
общество
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1893031998_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_eb7997cf00951a8782f860d314022456.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева ушла из жизни на 56-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев."После тяжелой болезни ушла из жизни сенатор Елена Осиповна Авдеева. Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом, которая внесла огромный вклад в развитие родной Вологодской области", - написал парламентарий.
вологодская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1893031998_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c297c8bbf9617f713ee69096a2ce9c0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, россия, общество, совет федерации рф
Вологодская область, Россия, Общество, Совет Федерации РФ
Умерла сенатор Елена Авдеева
Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева умерла после тяжелой болезни