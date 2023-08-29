https://ria.ru/20230829/ataki-1892921354.html

Спикер крымского парламента заявил о готовности к возможным атакам Украины

Спикер крымского парламента заявил о готовности к возможным атакам Украины - РИА Новости, 29.08.2023

Спикер крымского парламента заявил о готовности к возможным атакам Украины

Крым готов к возможным атакам со стороны Украины, регион "продолжает жить своей жизнью", сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:26

2023-08-29T15:26

2023-08-29T15:26

специальная военная операция на украине

украина

михаил подоляк

владимир константинов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Крым готов к возможным атакам со стороны Украины, регион "продолжает жить своей жизнью", сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Мы мобилизованы. Оперативный штаб работает практически в круглосуточном режиме, реакция быстрая, ко всему готовы, занимаемся своими делами… Мы с 2014 года натренированы", - сказал Константинов. По его словам, паники на полуострове из-за слов Подоляка нет, регион продолжает жить своей жизнью. "Впереди у нас 1 сентября, завершение курортного сезона, поэтому не сильно следим за этими персонажами", - сказал Константинов. Он назвал заявление Подоляка "словесной бутафорией", чтобы мобилизовать население внутри Украины.

https://ria.ru/20230829/zapad-1892872617.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

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украина, михаил подоляк, владимир константинов, владимир зеленский